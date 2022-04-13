JLo與賓艾佛力再訂婚 棄購4億豪宅另覓更豪華愛巢

美國樂壇天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez，簡稱JLo）繼去年與男星賓艾佛力（Ben Affleck）復合之後，日前宣布再度訂婚。兩人本來有意購入位於洛杉磯價值4.3億港元的超級豪宅，但美媒指他們已放棄購買這幢豪宅並會另覓更豪華的愛巢。

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珍妮花露柏絲與賓艾佛力早於2002年首度拍拖。男方同年11月當時更斥資250萬美元（約1,950萬港元），購入一隻美國頂級珠寶品牌Harry Winston的6.1卡粉紅鑽戒向珍妮花露柏絲求婚。兩人當時為首度訂婚。

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但兩人翌年宣布由於媒體過度關注其動向，決定推遲婚禮。珍妮花露柏絲2004年初決定取消訂婚，並與Marc Anthony結婚。珍妮花露柏絲於2008年為其誕下一對龍鳳胎，其後離婚。

而賓艾佛力於2005年與女演員Jennifer Garner結婚，兩人育有兩女一子，但亦以離婚告終。

52歲的珍妮花露柏絲與49歲的賓艾佛力時隔多年重燃愛火，於本月8日宣布再度訂婚。據悉，他們曾打算購買位於洛杉磯富人區Bel Air一幢價值5,500萬美元（約4.29億港元）的豪宅，更於上月簽署臨時買賣協議。

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但美媒周一（11日）報道，珍妮花露柏絲與賓艾佛力已經放棄這筆交易，而這幢豪宅也再次出現在房地產市場，相信兩人計劃重新另覓愛巢。

兩人原本心儀的這幢豪宅佔地2萬平方呎，有10間睡房及17間浴室。但他們似乎仍未夠滿意，據報周日（10日）再於同區睇樓，但有意購買價位介乎6,400萬美元至7,200萬美元的豪宅。

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責任編輯：鄭錦玲