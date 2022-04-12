【俄烏局勢】俄羅斯料今年GDP將萎縮超10% 為蘇聯解體後最大跌幅

俄羅斯前財政部長、現任聯邦審計院院長Alexei Kudrin周二（12日）表示，預料俄羅斯經濟今年會萎縮超過10%，是自1991年蘇聯解體後的國內生產總值（GDP）最大跌幅。

據俄羅斯新聞社（RIA）報道，早前俄羅斯政府預測今年當地GDP將增長3%。但Alexei Kudrin稱，俄羅斯經濟和財政部正在調整預測，料今年經濟將收縮超過10%。

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自俄羅斯2月24日派兵入侵烏克蘭，西方對俄實施嚴厲制裁，俄羅斯正面臨著通脹和資本外流的困境，並有可能發生債務違約。

據世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金（IMF）的的數據顯示，若GDP萎縮10%，將是自1994年來的最大GDP跌幅。

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責任編輯：黃苑筠