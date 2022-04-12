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【SPAC上市】Prenetics與鄭志剛旗下SPAC合併獲美證交會批准 預計5月中赴美上市

股樓投資 19:21 2022/04/12

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基因及診斷檢測公司PreneticsPrenetics宣布，美國證監會已對Prenetics與新世界（00017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛創辦及私人持有的特殊目的收購公司Artisan Acquisition Corp.之擬議業務合併，以F-4表格形式呈交的登記聲明宣告生效。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

Artisan將於今年5月9日安排召開特別股東大會，尋求股東批准與Prenetics的擬議業務合併。倘若本次業務合併獲Artisan股東及納斯達克批准，並滿足完成業務合併的其他條件後，合併後公司的證券料於今年5月中在納斯達克以股票代碼「PRE」進行交易。

【阿里巴巴 9988】阿里巴巴加碼股份回購規模 擴大至250億美元【見下頁】

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是次業務合併估算Prenetics的企業價值為12.5億美元，倘若本次業務合併完成並上市後，Prenetics將成為首家在納斯達克上市的香港獨角獸。視乎Artisan股東的股權贖回情況，Prenetics在業務合併完成後可獲得達4.59億美元的款項，當中包括來自Artisan 信託賬戶的3.39 億美元，以及1.2億美元的PIPE資金和遠期購買協議。

【新股IPO】王石71歲再創業 發起SPAC深石收購 專注綠色技術及環保消費品【見下頁】

Prenetics於2021年收入為2.75億美元，按年增長 323%，高於此前公布的2.05億美元全年收入指引；全年經調整除息稅折舊攤銷前盈利為4,090萬美元，按年增長 536%。今年上半年Prenetics會推出一系列新產品，包括ColoClear無創大腸癌FIT-DNA篩查測試，以及Circle Snapshot居家血液檢測、方便用戶的血樣採集和檢測結果傳遞系統。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

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記者：張以正

 

 

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特殊目的收購公司（SPAC） IPO 港股

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