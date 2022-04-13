【電子煙監管】市監局批准《電子煙》強制性國家標準　思摩爾升逾2%、中國波頓彈近5%

▲ 【電子煙監管】市監局批准《電子煙》強制性國家標準

市場監督管理總局批准《電子煙》強制性國家標準，現予以發布，自2022年10月1日起實施。電子煙概念股向上，思摩爾 （06969） 升2.5%，報16.58元，中國波頓 （03318） 彈高4.6%，報3.18元。華寶 （00336） 升5.3%，報4.6元。

另外，昨晚霧芯科技（美：RLX）盤前一度漲超過30%，惟其後回軟，收市僅升1.6%，報1.9美元。

國家煙草專賣局組織1月完成《電子煙》國家標準第一輪徵求意見，上月11日進行第二輪徵求意見，同月17日結束。當時意見稿中提到，霧化物設計不應對未成年人產生誘導性，不應使產品特徵風味呈現除煙草外的其他風味。

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