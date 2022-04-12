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【機迷熱話】為改善職場文化　動視暴雪聘新女高管負責DEI業務

科技 20:05 2022/04/12

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為改善職場文化、挽回聲譽，動視暴雪於日前宣布聘請具20年資歷的Kristen Hines，擔任多元、平等、包容（diversity, equity and inclusion，DEI）高管，以示解決問題的決心。（官方圖片）

動視暴雪（Activision Blizzard）近年來因職場醜聞，飽受社會輿論壓力。為改善職場文化、挽回聲譽，動視暴雪於日前宣布聘請具20年資歷的Kristen Hines，擔任多元、平等、包容（diversity, equity and inclusion，DEI）高管，以示解決問題的決心。

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據外媒Engadget報道，Kristen Hines在加入動視暴雪之前，曾在跨國資訊顧問公司Accenture從事DEI業務。Kristen Hines表示：「遊戲具有連結全球社群並展示來自不同背景英雄的潛力，期待可通過拓展人才領域，為玩家帶來更具吸引力的體驗」。她也提及，未來將會為動視暴雪建立一個高透明度、重視公平及包容性的公司文化。

為達以上目標，Kristen Hines指未來五年內將會將女性以及非二元性別者（non-binary）的員工比例提高50％，還將與所有動視暴雪旗下團隊合作，以確保在遊戲設計中包含多元化與包容性的觀點，涵蓋全部遊戲劇情、角色設定以及遊戲玩法等方面。

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責任編輯：黃顯晴

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