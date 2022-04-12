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【阿里巴巴 9988】 股神拍檔也棄守？ 芒格首季阿里巴巴持股減半

股樓投資 18:48 2022/04/12

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「股神」畢菲特（Warren Buffett）拍檔芒格（Charlie Munger）大幅減持阿里巴巴美股（美：BABA）。消息拖累下，股價連日受壓的阿里巴巴（09988）今日（12日）一度跌逾2%至97元以下，午後一度重上百元關，收報99元，升0.5%，成交額39.1億元。

同場加映﹕【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

據美國證券交易委員會披露，芒格旗下Daily Journal首季大幅減持阿里30.206萬股美國存託股票（ADS），持倉比例由27.65%下降至15.35%，持股數量降至30萬股，較去年底的60.2萬股減少一半，目前持有阿里ADS的市值約為3,100萬美元。

【大行報告】對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價【見下頁

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去年內地科企受監管風暴影響，阿里股價陷入低迷，去年埋單計更是ATMXJ中跌幅最多，達48.9%，幾乎腰斬，但芒格旗下Daily Journal仍於去年大舉加碼阿里巴巴。而芒格於今年2月出席Daily Journal年度股東大會曾表態，對投資中國感樂觀，更提到：「就阿里巴巴與未披露的槓桿而言，公司不介意有些融資餘額，中國企業相對於競爭對手更加強大，而且比美企更便宜，就投資中國而言，我比巴菲特更放心。」

同場加映﹕【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

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記者：郭秀慧

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阿里巴巴－SW（09988） 減持 港股 巴菲特 美股

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