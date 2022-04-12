【二手樓價】千萬物業換樓鏈起動　滌濤山業主放盤5年終遇「知音人」　逾千呎三房大單位1246萬沽

「波叔Plan」帶動千萬元以上物業交投，有業主放盤5年，單位至近日獲區內客承接，成交價1,246.8萬元，樓價可承造最高八成按揭。

美聯物業周南輝表示，大埔滌濤山7座中層B室，實用面積1,093平方呎，屬三房套連多用途房間隔，正東望內園景。代理指，屋苑四周以低密度發展爲主，景色優美且清幽，吸引區内換樓客垂青，原業主約5年前已放盤，現終遇到「知音」買家，並以1,246.8萬元成交，實用呎價11,407元。

據了解，原業主在2012年8月以920萬元購入上址單位，持貨九年半多，帳面賺326.8萬元，物業升值近35.5%。

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