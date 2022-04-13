真子去紐約博物館做義工 等小室圭律師考試放榜

日本皇室秋篠宮夫婦長女真子去年脫離皇室，與平民小室圭結婚，並於婚後移居美國紐約。日媒報道，真子現時在紐約的藝術博物館做義工，並等候重考律師試的丈夫小室圭放榜。真子協助博物館策劃一個日本佛教僧侶的展覽，由於她曾在日本及英國修讀藝術史，有業內人士指真子料能勝任這份工作。

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《日本時報》報道，現年30歲的真子正在紐約大都會藝術博物館（New York's Metropolitan Museum of Art）工作，但並未列入受薪人員名單。

真子正負責一個關於日本鐮倉時代著名僧侶的卷軸畫展，主題是向觀眾介紹13世紀佛教僧侶的生活。而博物館距離真子位於紐約的寓所僅10分鐘車程。

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真子和丈夫小室圭於2013年在國際基督教大學相識，當時真子正修讀藝術及文化遺產學系。美國《People》雜誌報道指，真子亦曾在英國愛丁堡大學修讀藝術史，並於2016年在英國萊斯特大學（University of Leicester）獲得藝術博物館及畫廊研究碩士學位。

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英國《每日郵報》引述1名前大都會博物館策展人報道，相信真子能夠勝任工作。報道指真子或會負責處理藏品，而相關工作料需要花費大量時間準備，特別是資料收集方面。博物館未有就報道作出回應。

真子丈夫小室圭去年7月首次參加紐約州律師資格考試，但結果落榜。他據報已在今年2月再度參加考試，但成績尚未公布。

真子去年和小室圭未有舉行皇室傳統結婚儀式，她更放棄領取離開皇室時多達1.5億日圓（約1,043萬港元）的一次補貼，打破二戰後日本皇室女性婚事的慣例。按照日本法律，女性皇室成員婚後會喪失皇室身份，並冠以夫姓，故真子現時全名為小室真子。

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責任編輯：李俊儀