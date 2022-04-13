【理財智慧】保險公司爭相搶客 又保費回贈又保費折扣 應該點選擇？

如果有留意保險產品的讀者，都知道不少保險公司為了吸引客戶投保，都會提供不少的優惠，例如保費折扣、保費回贈等，因此本文便會介紹現時保險公司提供的優惠，因為即使不同保號的投保金額差不多，但也要加上折扣，才知道哪一間性價比最高。

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保費豁免

這是最直接的優惠，即為投保人免數月的保費，即使年繳也可以享用有關折扣，例如現時AIA如果投保指定的保險產品可以享有數月保費的「回贈推廣」、保泰人壽輸入指定的優惠碼也可以享有兩個月回贈。但投保人要留意，如果購買退稅產品(自願醫保或年金)，如果該產品是提供保費豁免，當中的免稅額度是以折扣後的實繳保費為實。

保費回贈

如果有曾經購買車保的讀者，都知道甚麼是NCB (無索償折扣)，即如果投保幾年內未曾申請求償的行為，保險公司便會提供折扣。與車保類似，如果投保人在投保若干年後未有申請求償，有部分的保險產品可以提供保費現金回贈，例如現時HSBC保險如果五年內未有索償，可以獲退回已繳保費的三成。

住院現金

市面上有不同類型的醫療產品，讓投保人可以按自己需要投保。但現時有部分醫保提供「住院現金保障額」，即投保人如果不幸需要住院，除了洗費可以獲得求償外，也可以提供住院現金，每日都指定的金額上限；情況與危疾保險類似，如果投保人因為住院未能工作，可以獲得部分現金收入補貼，但「羊毛出自羊身上」，如果附帶住院現金回贈，所需的保險是較純醫保為高。

現時不少保險公司為了吸引人投保，除了提供優惠外，也會非直接的回贈，例如加入會員每月送電影戲票、下次保單折扣券等，因此如果投保人有意購買保險產品，一定要向經紀了解現時提供的折扣優惠，為自己選擇合適的保險產品。

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記者：陳佳恩