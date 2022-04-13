  • 24°C
香港時間 : 2022414日 (四) 00:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財智慧】保險公司爭相搶客 又保費回贈又保費折扣 應該點選擇？

理財智慧 23:11 2022/04/13

分享：

分享：

如果有留意保險產品的讀者，都知道不少保險公司為了吸引客戶投保，都會提供不少的優惠，例如保費折扣、保費回贈等，因此本文便會介紹現時保險公司提供的優惠，因為即使不同保號的投保金額差不多，但也要加上折扣，才知道哪一間性價比最高。

同場加映:【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

保費豁免

這是最直接的優惠，即為投保人免數月的保費，即使年繳也可以享用有關折扣，例如現時AIA如果投保指定的保險產品可以享有數月保費的「回贈推廣」、保泰人壽輸入指定的優惠碼也可以享有兩個月回贈。但投保人要留意，如果購買退稅產品(自願醫保或年金)，如果該產品是提供保費豁免，當中的免稅額度是以折扣後的實繳保費為實。

保費回贈

如果有曾經購買車保的讀者，都知道甚麼是NCB (無索償折扣)，即如果投保幾年內未曾申請求償的行為，保險公司便會提供折扣。與車保類似，如果投保人在投保若干年後未有申請求償，有部分的保險產品可以提供保費現金回贈，例如現時HSBC保險如果五年內未有索償，可以獲退回已繳保費的三成。

住院現金

市面上有不同類型的醫療產品，讓投保人可以按自己需要投保。但現時有部分醫保提供「住院現金保障額」，即投保人如果不幸需要住院，除了洗費可以獲得求償外，也可以提供住院現金，每日都指定的金額上限；情況與危疾保險類似，如果投保人因為住院未能工作，可以獲得部分現金收入補貼，但「羊毛出自羊身上」，如果附帶住院現金回贈，所需的保險是較純醫保為高。

現時不少保險公司為了吸引人投保，除了提供優惠外，也會非直接的回贈，例如加入會員每月送電影戲票、下次保單折扣券等，因此如果投保人有意購買保險產品，一定要向經紀了解現時提供的折扣優惠，為自己選擇合適的保險產品。

同場加映:【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳佳恩

開啟hket App，閱讀全文
財務自由 經濟 保險公司 自願醫保 年金 危疾保險 保險產品

上一篇文章

【理財智慧】網上睇醫生都有得claim保險? 仲有患者義診服務

下一篇文章

【2022消費券】數碼及抗疫產品清倉優惠 逾300件產品部分低至兩折
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【綠色債券】預計本月底或之前接受綠債認購申請　最低年息率由2厘上調到2.5厘
【綠色債券】預計本月底或之前接受綠債認購申請　最低年息率由2厘上調到2.5厘
WFH工時不減反增　夜晚10點成工作高峰　微軟CEO籲管理層考慮員工福祉
WFH工時不減反增　夜晚10點成工作高峰　微軟CEO籲管理層考慮員工福祉
【有相睇】比華利山別墅全屋靚裝　業主自住3年割愛賣樓　料蝕裝修費
【有相睇】比華利山別墅全屋靚裝　業主自住3年割愛賣樓　料蝕裝修費
【居屋裝修】年輕夫婦喜抽旭禾苑 花26萬裝修294呎單位 滲光效果全屋溫暖豪華感大增 「小農莊」露台感受寫意生活
【居屋裝修】年輕夫婦喜抽旭禾苑 花26萬裝修294呎單位 滲光效果全屋溫暖豪華感大增 「小農莊」露台感受寫意生活
大家樂推首個食物援助計劃 向每位合資格基層提供4000元食物援助 可到分店兌換飯餐
大家樂推首個食物援助計劃 向每位合資格基層提供4000元食物援助 可到分店兌換飯餐
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款