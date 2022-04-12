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【職場趨勢】機械人工作增效益　5種職位將被取代

商業 18:13 2022/04/12

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隨著人工智能及機械人發展，部分行業進行自動化，減低企業營運成本及節省人手開支，機械人優點是能24小時無間斷工作，在某些工種更比傳統人手有效率及少出錯，解決重複性及乏味工作難請人問題。據《Robotics Automation》報告表示，近年機器人效率和能力取得了巨大進步，並開始取代部份職業，報告更提及，下列5個工作職位，將有機會被機械人取代。

【初入職場】畢業生求職技巧　為首次就業做好求職準備

1.工業及製造業：報告指，自1950年代開始，電腦控制生產線及使用機械人情況一直存在，隨著數碼及機械人發展，功能逐漸成熟，現在幾乎整個工業及製造業，都依賴機械人運作。機械人經專業人員編程後，便可由一般非專業人員控制，企業運用機械人生產，更有效提高成本效益。

2.自動駕駛：無人駕駛科技的發展加速，自動駕駛快將實現，如汽車生產商Tasla自動導航駕駛技術、共乘服務商Uber亦正進行無人駕駛測試，自動駕駛成未來趨勢，專業司機、運輸公司司機及貨櫃車司機等，將有機會受被智能機器取代。

【企業管理】提升企管能力　管理人增值9式

3.保安機械人：報告指部份公司正開發保安機械人，用於夜間巡邏及危險區域負責巡視，當機械人發現問題或遇到危險時，程式會自動通知管理人員。

4.金融數據分析員：愈來愈多企業機構，如，金融或律師行等會利用大數據，在電子訊息、電子郵件及其他數據資料庫內過百萬個資訊中掃描，尋找特定內容，甚至可分析金融數據模式及趨勢，幫助投資者分析機會及風險。

5.醫護行業：屬高專業技能的醫生及醫護人員工作，在部份領域上也需借助機械人幫助，如IBM Watson人工智能機械人，也用於醫學領域，幫助臨床醫生診斷及尋找醫學數據。

責任編輯：向頌勤

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