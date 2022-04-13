【飲食資訊】星巴克聯乘名廚Christian Yang 推出全新獨家植物主義食品系列 系列即日起於香港全線分店發售

香港星巴克宣佈與星級名廚Christian Yang（楊尚友），以及Impossible Foods和OATLY攜手，推出全新獨家植物主義餐單並同時新推特製純植物奶蓋M:lk的清新夏日特飲草莓醇植物奶蓋烏龍茶，與顧客一同迎接動感夏日。

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植物主義食品系列將於2022年4月12日登陸全線香港分店，當中包括：OATLY x Impossible™照燒牛肉餡餅，Impossible™希臘式豬肉酥，Impossible™牛肉薯仔卷，同時，Christian Yang亦為整個系列製作了兩款植物主義甜品，當中包括：OATLY 三重朱古力泡芙以及OATLY 芒果伯爵茶慕士。除此之外，星巴克亦推出一系列精緻吸睛而美味的清新食品，為顧客在炎夏帶來味覺與視覺上與別不同的享受，當中包括：芒果烏龍茶蛋糕卷﹑芒果熱情果味慕絲蛋糕﹑芝士煙肉士干餅﹑雞肉餅芝士菠蘿包以及菠蘿牛角包。

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香港及澳門星巴克總經理陳健倫（Alan Chan）表示：「我們很高興邀請到星級名廚楊尚友，連同植物主義飲食品牌Impossible Foods及OATLY，一同創造出星巴克獨家限定的植物主義食品系列。系列以各地風味為靈感，充分展現出植物主義食材的無限可能。我們期望新推出的植物主義食品系列可以啓發顧客在日常生活中逐步作出改變，享受美食同時亦活出綠色生活。」

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記者：鄭日棱