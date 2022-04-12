【遊戲股】 內地復批遊戲版號 共45款網絡遊戲 龍頭騰訊網易齊彈高

內地時隔8個月重啟遊戲版號審批，一眾遊戲股隨即急彈。龍頭騰訊（00700）雖未見列入首批名單，但憧憬恢復審批下，股價一度升逾5%，高見372.6元，收報366.4元，升3.6%，成交額96.7億元。另一遊戲廠龍頭網易（09999）最多升逾6%，高見151.6元，收報148.4元，仍升4.2%。

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據內媒報道，國家新聞出版署公布4月份國產網路遊戲審批信息，共有45款遊戲獲批，這是自2021年7月以來，首批獲得版號的遊戲產品。此次獲批的遊戲版號中，包括金山軟件（03888）下西山居的《劍網3緣起》、心動公司（02400）的《派對之星》、創夢天地（01119）的《小心火燭》、吉比特子公司雷霆網絡的《塔獵手》及百度集團（09888）旗下百度網訊科技的《進擊的兔子》等。至於兩大遊戲龍頭騰訊及網易旗下遊戲未見在首批名單之內，而且今次數量較以往每次批准80至100款遊戲明顯減少。

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記者：郭秀慧