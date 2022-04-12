【電池續航力】手提電腦電池續航力報告出爐　LG包攬頭三位？

▲ 近日美國《消費者報告》（Consumer Reports）評選了各尺寸「電池續航力最長」的手提電腦。（法新社圖片）

疫情下不少員工需要在家工作（Work From Home），對電子設備的質素有所追求，其中手提電腦電池續航力成為其中一個焦點。近日美國《消費者報告》（Consumer Reports）評選了各尺寸「電池續航力最長」的手提電腦。

《消費者報告》將手提電腦分為17至18吋、15至16吋、14吋、12至13吋及10至11吋型號。在最大尺寸的手提電腦類別中，LG Gram 17在沒有電源連接的情況下，可進行18小時的網頁瀏覽，以及播放10小時4K影片。至於排名第二的是Dell Inspiron，可以進行13小時25分鐘網頁瀏覽。

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至於15至16吋，排名第一的是 2021年推出的Dell XPS 15，可以進行超過18小時網頁瀏覽及播放8小時4K影片。

電池續航力最高的14吋手提電腦則是Acer Swift 3的SF314-511-75UX，可進行超過27小時的網頁瀏覽，播放11小時的影片。

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而12至13吋的手提電腦方面，三星（Samsung）Galaxy Book Pro 360可進行20小時網頁瀏覽，播放12小時4K影片。

報告指出，10至11吋的手提電腦並不多，通常都包含較慢的處理器以及有限的儲存空間。報告建議HP Stream 11-AK0012DX為電池續航力較高的型號，可進行15小時的網頁瀏覽，以及播放近9小時的影片。

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整體而言，LG Gram 16以88分被《消費者報告》評選為第一的手提電腦；LG Gram 17則以86分排行第二；LG Gram 15與蘋果（Apple）Macbook Pro 16並列第三。

責任編輯：吳嘉雯

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