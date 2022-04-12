  • 26°C
香港時間 : 2022412日 (二) 19:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電池續航力】手提電腦電池續航力報告出爐　LG包攬頭三位？

科技 19:00 2022/04/12

分享：

分享：

近日美國《消費者報告》（Consumer Reports）評選了各尺寸「電池續航力最長」的手提電腦。（法新社圖片）

疫情下不少員工需要在家工作（Work From Home），對電子設備的質素有所追求，其中手提電腦電池續航力成為其中一個焦點。近日美國《消費者報告》（Consumer Reports）評選了各尺寸「電池續航力最長」的手提電腦。

《消費者報告》將手提電腦分為17至18吋、15至16吋、14吋、12至13吋及10至11吋型號。在最大尺寸的手提電腦類別中，LG Gram 17在沒有電源連接的情況下，可進行18小時的網頁瀏覽，以及播放10小時4K影片。至於排名第二的是Dell Inspiron，可以進行13小時25分鐘網頁瀏覽。

【電子支付】電子支付或更安全　7成Z世代慣網上消費

至於15至16吋，排名第一的是 2021年推出的Dell XPS 15，可以進行超過18小時網頁瀏覽及播放8小時4K影片。

電池續航力最高的14吋手提電腦則是Acer Swift 3的SF314-511-75UX，可進行超過27小時的網頁瀏覽，播放11小時的影片。

【元宇宙】Meta測試元宇宙「賺錢工具」​​　開放創作付費功能

而12至13吋的手提電腦方面，三星（Samsung）Galaxy Book Pro 360可進行20小時網頁瀏覽，播放12小時4K影片。

報告指出，10至11吋的手提電腦並不多，通常都包含較慢的處理器以及有限的儲存空間。報告建議HP Stream 11-AK0012DX為電池續航力較高的型號，可進行15小時的網頁瀏覽，以及播放近9小時的影片。

【YouTube】睽違兩年！　YouTube將直播Coachella音樂節

整體而言，LG Gram 16以88分被《消費者報告》評選為第一的手提電腦；LG Gram 17則以86分排行第二；LG Gram 15與蘋果（Apple）Macbook Pro 16並列第三。

責任編輯：吳嘉雯

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【MWC 2022】Lenovo推新一代ThinkPad　針對數碼辦公設AI自動取景鏡頭
2022/02/28
【MWC 2022】Lenovo推新一代ThinkPad　針對數碼辦公設AI自動取景鏡頭
【MWC 2022】華為發布新款 MateBook X Pro　充電 15 分鐘可用 3 小時
2022/02/28
【MWC 2022】華為發布新款 MateBook X Pro　充電 15 分鐘可用 3 小時
【三星新品】三星Galaxy Book2系列　4月香港上市　最平4,580元入手
2022/03/17
【三星新品】三星Galaxy Book2系列　4月香港上市　最平4,580元入手
【手提電腦優惠】香港寬頻新Trade-in優惠　任何舊機換13吋MacBook Air回贈2千元
2022/03/23
【手提電腦優惠】香港寬頻新Trade-in優惠　任何舊機換13吋MacBook Air回贈2千元

你可能感興趣

【MWC 2022】Lenovo推新一代ThinkPad　針對數碼辦公設AI自動取景鏡頭
16:01 2022/02/28
【MWC 2022】Lenovo推新一代ThinkPad　針對數碼辦公設AI自動取景鏡頭
【MWC 2022】華為發布新款 MateBook X Pro　充電 15 分鐘可用 3 小時
13:30 2022/02/28
【MWC 2022】華為發布新款 MateBook X Pro　充電 15 分鐘可用 3 小時
【三星新品】三星Galaxy Book2系列　4月香港上市　最平4,580元入手
11:00 2022/03/17
【三星新品】三星Galaxy Book2系列　4月香港上市　最平4,580元入手
硬件 電腦設備 筆記簿型電腦 Samsung MacBook LG

下一篇文章

【機迷熱話】SEGA「Super Game」發展藍圖　盼闖雲端遊戲及NFT領域
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【機迷熱話】成最賣座遊戲改編電影　《超音鼠大電影2》美國首映票房達5.5億
【機迷熱話】成最賣座遊戲改編電影　《超音鼠大電影2》美國首映票房達5.5億
【三星爭議】三星Galaxy S22系列涉效能問題 　南韓用戶提集體訴訟
【三星爭議】三星Galaxy S22系列涉效能問題 　南韓用戶提集體訴訟
【NFT】送3千「Choi Yeah NFT」予港人　曾俊華：只抱教育心態進行　沒有太大期望
【NFT】送3千「Choi Yeah NFT」予港人　曾俊華：只抱教育心態進行　沒有太大期望
【蘋果爭議】蘋果Studio Display爆災情　iOS​​升級失敗需回廠維修
【蘋果爭議】蘋果Studio Display爆災情　iOS​​升級失敗需回廠維修
【蘋果動向】蘋果印度生產iPhone 13　推動產品供應鏈多元化
【蘋果動向】蘋果印度生產iPhone 13　推動產品供應鏈多元化
【機迷熱話】Xbox向用戶隨機派發禮品卡　可於商店內自由消費
【機迷熱話】Xbox向用戶隨機派發禮品卡　可於商店內自由消費
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款