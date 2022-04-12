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恒生投資料恒指已於上月見底 下半年表現或好轉

股樓投資 19:08 2022/04/12

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恒生銀行(00011)旗下恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝表示，恒生指數上月中旬跌至18235點已見底，認為當時市場情緒不太理性，暫時港股仍處於上落格局，原先預計港股會於第二季開始復甦，但俄烏戰爭、疫情等因素均推遲了反彈進程。他強調，對港股持觀望態度，相信內地的刺激政策有助支持經濟增長，其利好遲早能反映在市場上，預料要到下半年才見好轉。由於市場資金龐大，屆時反彈幅度及速度或高，且特別看好A股表現。

中證監國資委等部門 鼓勵上市公司回購股份  詳情請看【下一頁

薛永輝指出，過往在1998年亞洲金融風暴及2008年金融海嘯，港股市帳率均跌至1倍左右便見反彈，一般會視1倍市帳率為恒指底部。但港股上月出現跌市時，市帳率曾跌穿0.8倍，目前仍徘徊於0.88倍水平，因此有可能調低市帳率所反映的底部預測。

【第五波疫情】疫情降溫 花旗推薦8隻重啟經濟受惠股  詳情請看【下一頁

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至於中資股的投資策略，薛永輝認為可留意受惠於中國長遠結構性增長，以及受惠於政策支持的板塊，包括體育用品股、內房、人工智能、5G通訊、自動化製造、半導體、軟件等高科技產業；及與環保政策相關的新能源行業股份。防守性高的必需消費品股及高息的金融股也可考慮。

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撰文 : 李尚毅

恒生銀行（00011） 港股

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