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【有相睇】業主出租轉出售　625萬沽珀麗灣兩房單位　中層光猛保養新淨

股樓投資 17:56 2022/04/12

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市況好轉，愈來愈多買家加快入市步伐，亦有業主原將單位放租，趁市況向上趁機賣樓。美聯物業熊建明表示，珀麗灣一個兩房單位以625萬元成交，買家尋覓心儀單位數個月終入市。

單位圖片（由代理提供）

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熊建明表示，剛成交單位是珀麗灣27座中層H室，實用面積507平方呎，屬兩房間隔，望內園泳池景。據悉，原業主將單位轉租為賣，由於租約為「生約期」，所以可交吉出售，買家經過連月來多次睇樓，認爲上址單位625萬元符合預算，再者有感樓市有所回升，所以拍板入市，折合單位實用呎價12,327元。

據了解，原業主在2010年7月以約263.8萬元購入上址單位，持貨接近12年，帳面賺361.2萬元，物業升值約1.4倍。區內代理指，二手市場有好轉，睇樓量持續回升，加上準買家有感筍盤開始消化，因爲業主議價幅度開始減少，所以加快入市步伐，相信隨大型新盤陸續登場，會帶動二手交投繼續向好。

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撰文 : 謝昕蕎

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