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【人民幣國際化】任志剛：美國武器化美元手段「愈來愈瘋狂」　中國應加快人民幣國際化

宏觀解讀 17:55 2022/04/12

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任志剛：美國「武器化」美元手段「愈來愈瘋狂」　中國應進一步加快人民幣國際化　減少依賴美元

金融管理局前總裁任志剛出席一個網上論壇表示，中國目前應進一步加速人民幣國際化，以減低對美元的依賴、減低對美國有能力影響的國際金融基礎設施的依賴，又指內地的金融系統能否在框架下，讓外國機構可以採用是很重要，最近人民幣國際化進展很慢，現在有很大需要推展。

任指出，目前國際貨幣體系存在兩個結構性問題，第一，此體系用的是主權貨幣例如美元、歐元，作為國際交易的媒介、國際財富的儲存。主權貨幣的貨幣政策是由負責主權貨幣的中央銀行，按照當地經濟狀況來決定，該些央行並不會考慮全球經濟現況。比如，美國現因高通脹而加息，然而全球其他地方不希望加息得太快，因它們的經濟不很健全。

第二是主權貨幣國家例如美國，有空間利用其貨幣在國際上特殊地位以達到政治目的，例如「武器化」。他說國際支付系統SWIFT因有很多美國的銀行在使用，美國對SWIFT有影響力，造成國際金融霸權現象，他形容美國在這方面的手段「愈來愈瘋狂」。

任志剛：香港通脹不高卻因聯滙制度而跟美國加息 環境較困難﹐可見【下一頁】

美國禁部分國家使用美元　任志剛：會被質疑行外滙管制

任提到，美國正限制中國企業在美國金融市場融資、不容許俄羅斯使用美元及相關金融基礎設施、凍結一些國家的美元資產等，短期內會對受影響國家帶來不便，但長期會對美國有重大負面風險，因這些措施的執行，會被質疑實行資本限制、外滙管制，凍結美元資產例如美元國債亦可能被質疑美國在債務方面違約，會令其他國家憂慮有一天成為這些手段的目標，從而美元作為國際貨幣的地位，長期而言會受影響。

同場的北京大學國家發展研究院副院長黃益平表示，最近俄烏衝突下，俄羅斯受制裁，外間有很多評論認為人民幣國際化迎來很好的機會，惟黃指出，無論是人民幣國際化、中國建立國際支付體系，甚或中國金融體系國際化，都希望是以全世界作為焦點，不希望結果是推了一個體系，只有少數國家如伊朗、俄羅斯、北韓等採用，這樣模式的國際化要「小心一點」，中國應更多是構建一個全世界都能應用的國際金融產品。

晉達特約：危機再加轉機　天然資源投資新格局

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