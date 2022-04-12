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【烏克蘭戰爭】伊朗據報向俄供導彈 由伊拉克走私武器

環球政治 18:19 2022/04/12

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俄烏戰爭爆發後，西方國家對俄實施連串禁運及制裁措施，阻止俄羅斯取得武器。英國《衛報》引述消息人士指，伊朗向俄羅斯提供自家研發的導彈系統，亦協助由伊拉克走私武器運送給俄羅斯。

日本凍結普京女兒財產 禁俄伏特加進口 【下一頁】

《衛報》引述親伊朗的伊拉克什葉派民兵組織「人民動員」（Hashed al-Shaabi）邊境指揮官指，伊朗協助俄羅斯透過武器走私網絡從伊拉克採購彈藥及軍備，包括火箭炮、反坦克導彈。這批武器於3月26日運往伊朗，由軍方成員接收並經海路運至俄羅斯。

另一「人民動員」成員亦表示，組織於4月1日將兩套巴西設計的火箭發射器系統分拆運送至伊朗，估計同樣提供予俄羅斯。有協助運送武器的消息人士稱，伊朗當局同時向莫斯科提供自家研發的Bavar 373導彈系統、莫斯科則為德黑蘭提供其S-300防空飛彈系統。

《衛報》發現有兩艘俄羅斯及1艘伊朗貨船，在上述時間內從伊朗的安扎利港（Bandar Anzali）穿越裏海（Caspian Sea），前往俄羅斯城市Volga delta。

歐盟未就對俄能源制裁達成共識 擬禁運俄石油 【下一頁】

Carnegie Middle East Center研究員Mohaned Hage Ali表示，伊朗作為俄羅斯盟友，自然不希望俄羅斯在戰爭中落敗。他認為假如普京（Vladimir Putin）政權倒台，將對伊朗產生巨大影響。

伊朗將失去俄羅斯在敘利亞的空中支援，伊朗亦倚賴俄協調，避免與以色列發生直接衝突。

俄羅斯受西方制裁影響，被指加強利用國際走私網絡採購設備。烏克蘭情報部門上周指，格魯吉亞要求特種部隊不得干預來自東亞的走私渠道，旨在協助俄羅斯接收走私軍用物資。

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責任編輯：郭麗明

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