【利財筆記】林本利：三大準則 篩選美股

近年港股加入不少盈利欠奉，大而無當的中概股和科技股，抽走市場資金，估計未來港股表現仍然是有波幅無升幅，乏善足陳。有見及此，筆者自2020年3月趁美股暴挫時開始投資美股，在去年10月趁美股由高位下調，下定決心減持港股，增加美股持倉比重，由佔個人股票投資接近10%增至25%。

筆者的策略是，約30%投資美股的資金，用作購買標普500指數基金（VOO）及納指100ETF（ 02834）或美股納指100ETF（QQQ），餘下70%資金將購入約10隻個別美股，考考自己眼光，是否能跑贏指數基金。筆者在去年9月至10月初，花了些時間研究個別美股，最後決定運用一個簡單評分方法去篩選美股。

市值及盈利能力獲加分

首先是根據公司市值（以標普500指數計算）去評分，共有31隻股票入圍，去年10月時市值全都超過1,800億美元，市值最高的有30分，最低的0分。一些市值高但不獲揀選的公司，是筆者不熟悉，或者該行業的龍頭股已經入圍，故此不想重複。

第二個評分準則是考慮公司是否屬於道指30隻成份股之一，若屬成份股便可獲加30分，之前31隻股份中合共有18隻入圍。最後一個評分準則是考慮公司的盈利能力，筆者參考一份網上資料，是關於美國25家盈利最高的公司。巴郡（BRK）位居榜首，可獲30分，第二位及第三位分別是蘋果（AAPL）和微軟（MSFT）。31隻股份中，共有22家公司榜上有名，可獲加分。

根據上述三個評分準則，可以計算出31隻股票的總分（見附表）。雖然巴郡不屬於道指成份股，仍有53分，兼且當時股價由高位回調6%，是筆者首選的股份，率先購入B股BRK.B。這31隻股票，除了巴郡外，筆者再篩選多10隻，風險較低，適合退休人士持有的股票，計劃日後趁低吸納。

這10隻股票，除了蘋果和微軟市盈率較高外，其餘的市盈率平均10倍左右，整體股息率相對較高。筆者自去年10月，相繼購入了10隻股票中的8隻，最遺憾是沒有買入兩隻油股，因一直不願意高追，亦沒料到油價因俄烏戰事急升至每桶110美元以上。個人揀選的10隻美股，當中並沒有零售消費股，因市盈率比較高，業績及股價亦較波動，反而覺得購入必需性消費類股ETF（XLP）可以分散風險。

總結自去年10月購入的個別美股，大都是趁股價由高位顯著回落時才買入，故此整體表現大幅跑贏同期標普500指數。另一原因是巴郡佔持倉比重頗高，而同期巴郡在跌市中屢創新高，協助個人美股組合領先大市一大截。

本文節錄至755期Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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編輯：黃銳