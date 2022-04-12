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【債務危機】斯里蘭卡陷經濟衰退 宣布暫停償還外債

環球政經 19:05 2022/04/12

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斯里蘭卡面臨經濟衰退，數千萬居民正在經歷大停電以及食品、燃料和藥物短缺的問題。斯里蘭卡央行周二（12日）宣布，將會暫停償還外債，以把美元儲備⽤於基本⾷品和燃料進⼝，應對國內經濟危機。

財政部聲明稱，在債務重組之前，對債券持有⼈，雙邊貸款⼈，以及機構貸款⼈的所有償付將暫停。新任命的央⾏⾏⻑Nandalal Weerasinghe在通報中表⽰，當局正在尋求與債權⼈談判，並警告可能發⽣違約。財政部表示，政府將加快與國際貨幣基⾦組織（IMF）展開談判，希望避免發⽣硬性違約。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

據外電報道，截至3月底，斯里蘭卡的外匯儲備只餘下19.3億美元，今年到期的外債達40億美元，包括在在今個月18日到期支付的合共7800萬美元利息，另外，仍有7月到期的10億美元國際主權債券。

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責任編輯：黃苑筠

 

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經濟衰退 債券 國際貨幣基金組織 斯里蘭卡

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