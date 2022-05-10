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【利財筆記】林本利：美股估值偏高

名人薈萃 16:41 2022/05/10

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去年12月，筆者預期今年美國聯儲局縮減買債，之後加息和縮表，全球股市將極為波動。當時恒指已跌至23000點水平，亦斷言「低處未算低」，因不知科技股何時見底（科指今年一度再跌四成），美團（03690）、阿里巴巴（09988）及騰訊（00700）三隻重磅股，隨時可以把恒指舞高弄低。

過去幾年，恒指及科指加入了不少大而無當，盈利欠奉的中概股，香港股市已淪為「自動提款機」和「國際沽空中心」。即使美股「高處不勝寒」，筆者自2019年8月開始一直建議學生分散風險，增持美股至持倉約三成。但到底美股估值有幾偏高，我們可以用三個指標去衡量。

PE受經濟周期影響

首先是傳統的歷史市盈率（PE），可以參考《華爾街日報》的數據。現時道指歷史PE （過去12個月業績）約19倍，預期未來一年的PE約18倍。至於標普500指數，約為25倍及19倍。過去數十年，美股平均歷史PE約15至17倍，現時大約高於歷史平均20%（道指）至30%（標普500）。今年美股盈利若能上升10%至20%，PE便較接近歷史平均水平。

美股PE每年受到經濟周期的波動所影響，例如2020年因全球疫症大流行，PE升上30倍，甚至40倍以上，去年則因疫情紓緩，PE大幅回落。經濟學家席勒（Robert Shiller）提出CAPE Ratio（Cyclically Adjusted PE Ratio）概念，以過去10年的平均每年盈利（經通脹調整）去計算美股PE，藉此減低短期盈利波動對PE的影響。現時CAPE Ratio是30多倍，遠遠高於17倍的歷史平均水平（見圖一）

同場加映︰【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

巴菲特（Warren Buffett）在2000年科網泡沫時提出用美股總市值（以Wilshire 5000 Index成份股計算）除以美國1年GDP的數值，去衡量美股估值是否偏高。倘若指標（美股總市值÷GDP）高於長期趨勢的數值，美股便偏貴，不宜持倉過多。

巴菲特運用這指標，成功預測2000年及2007年美股嚴重偏高，之後急挫。2020年指標亦顯示美股嚴重偏高，之後因疫症大幅急挫，卻沒有跌至長期趨勢的水平。現時美股總市值40多萬億美元，GDP是20多萬億美元，巴菲特的指標約200%，遠高於約120%的長期趨勢的水平，美股偏高約50%（見圖二）。

高位下跌再分注入市

無可置疑美股估值確實偏高，但亦已偏高近10年，原因是2008年金融海嘯後全球主要央行推行量化寬鬆貨幣政策，息率長期處於超低水平，促使資金投入股市。另外PE較高的科技股佔美股比重上升，公司回購股份推高股價，控股公司分拆多間公司增加市值（而盈利不變）等因素，都令美股總市值上升，令美股PE及巴菲特指標大大偏離過去歷史平均水平。

在低息環境下及考慮到上述因素，筆者認為美股現時估值偏高約兩成。投資者可等待美股大跌兩成或三成時才入市，像2020年3月疫情時的情況；但未知何時會出現，當出現時恐怕亦未必有膽量一次過入足100%滿倉（All in）。筆者仍會選擇分注入美股，由高位跌5%至10%，先入一注，跌兩成再入一注，跌三成便入足，藉此分散投資風險。

本文節錄至753期（2022年3月26日）Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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編輯：黃銳

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