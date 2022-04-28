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【利財筆記】林本利：逆市投資巴郡

名人薈萃 15:18 2022/04/28

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筆者過去一直投資在港上市的股票，以收息為主，只有小量資金投入強積金，認購全球股票基金。到2019年8月，意識到政治因素將影響未來港股表現，有需要分散投資，建議學生減持港股，增持其他國家股票，特別是美股，大約佔股票持倉30%左右。

2020年3月，全球疫症大流行，美股出現四次熔斷，由高位大跌三成多，筆者於是趁機入市，認購標普500指數基金（ETF），由標普500指數低見2200點，一直增持至3000點附近。此外，開設MPF可扣稅自願供款（TVC）戶口，認購低收費的核心基金（約80%投資全球股票），令個人外國股票持倉增加至一成左右。

同場加映︰【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

2021年2月，美國科技股因Archegos爆倉事件，由高位急跌一成多，筆者於是趁機購入納指100指數基金（ETF），同時又在3月財政年度完結前，再透過TVC户口認購核心基金，令外國股票持倉增加至15%左右。只可惜遲遲沒再加碼，以至錯失去年歐美股市大升，可以大大提升股票投資回報的機會。

去年9月，感覺到美股會有所調整，雖然持貨不多，亦先行減持近四成美股，之後在10月再低吸。筆者眼見港股表現令人失望，計劃日後在投資課堂多談美股，故身先士卒，先行在去年第四季加碼，沽出港股，增持約一成多個別美股，令外國股票持倉增至兩成多。

業績優秀 持大量現金待回講

去年第四季購入的個別美股，首選巴郡（Berkshire Hathaway、BRK.B），原因很簡單，因為公司往績優異，投資表現長期跑贏大市。雖然近年巴郡表現不及納指及個別科技股，但勝在投資策略穩健，加上預期美國加息，令科技股受壓，故此值得看高一綫。筆者入市時，巴郡股價由高位回落，大約280美元左右，實在值得趁低吸納。

巴郡去年業績亮麗，純利按年大升1.1倍至898億美元，在跌市中股價仍創出新高。巴郡去年底市值（A股及B股）6,500多億美元，持有1,400多億美元現金（主要投資在短期國庫券），隨時可用作回購公司股份，及趁低吸納有增長潛力的股票。

截至去年底，巴郡股票持倉市值約3,500億美元，當中以蘋果所佔比重最高（見表一），持倉市值約1,600億美元。近年蘋果股價大升，為巴郡帶來巨額盈利。去年巴郡從投資股票及衍生工具中獲利620多億美元。

去年底巴郡市值6,500多億美元，扣除1,400多億元美金，再扣除3,500億股票投資，餘下1,500多億美元，便是巴郡其他業務的價值。巴郡的業務以保險為主，其次是鐵路，公用及能源業務，去年合共為公司帶來140億美元盈利；另外製造、服務及零售業務貢獻110多億美元盈利（見表二）。從近期巴郡的股價表現可見，價值投資始終有其價值。

本文節錄至751期Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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編輯：黃銳

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