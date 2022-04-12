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【烏克蘭戰爭】日本凍結普京女兒財產 禁俄伏特加進口

環球經濟金融 17:50 2022/04/12

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日本政府周二（12日）宣布，內閣通過追加多項對俄羅斯的制裁措施，包括凍結俄羅斯總統普京兩名女兒在內的數百名俄羅斯人資產。日本政府更將禁止俄羅斯伏特加酒等多項商品進口，被禁商品總額約為160億日圓（約9.98億港元）。

【烏克蘭戰爭】烏指控俄軍 於馬里烏波爾使用化武 【下一頁】

日本內閣周二批准對俄的額外制裁，宣布凍結398名俄羅斯人的資產。受影響人士包括普京（Vladimir Putin）兩名女兒Maria Vorontsova及Katerina Tikhonova、俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）妻子等人，日本當局目前累計已凍結499名俄羅斯人的資產。

日本更與美國和歐盟採取同步新制裁措施，再凍結28個俄羅斯組織的資產，包括軍事業務相關組織及兩間銀行Sherbank及Alfa Bank。日本針對銀行的制裁措施將於下月12日生效。

據悉，日本政府也將禁止日籍人士和日本企業對俄羅斯進行新投資。

內閣同時批准對伏特加等酒類、電機及木材等38種俄羅斯商品的進口禁令，由下周二（19日）起生效。上述商品的年度進口總額達到160億日圓，佔日本由俄進口商品總額的1.1%。

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另外，俄羅斯煤炭佔日本整體發電量約13%。由於2011年福島核災，日本大部分核電站都處於停運狀態，並依賴燃煤作為主要電力供應來源。

但日本首相岸田文雄上周表示，日本將逐步停止進口俄羅斯煤炭，以減少對俄羅斯的依賴。由於日本幾乎完全依賴海外進口煤炭，如要減少進口俄羅斯煤炭，料會加大澳洲煤炭進口量。

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責任編輯：鄭錦玲

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