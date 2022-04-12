  • 26°C
香港時間 : 2022412日 (二) 19:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大家樂推首個食物援助計劃 向每位合資格基層提供4000元食物援助 可到分店兌換飯餐

理財智慧 17:56 2022/04/12

分享：

分享：

嚴峻的疫情為各行各業帶來強烈衝擊，不少基層人士生計受到嚴重影響，大家樂集團（00341）宣佈啟動「大家開飯」食物援助計劃，並邀請鄰舍輔導會作為合作夥伴，甄選其網絡下的合資格人士接受資助，每人獲援助金額為4,000元，首年資助總額達1,200萬元。

 

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【職場熱話】老闆過了下班時間致電 公司沒人替他打印感不滿 翌日卻指員工早走 打工仔：完成工作準時下班有甚麼問題？，詳見【下一頁

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

「大家開飯」為大家樂集團首個食物援助計劃，旨在支援面對即時經濟困難家庭、失業及低收入人士，每位合資格人士可於八星期內憑「開飯咭」到大家樂快餐分店兌換飯餐，每人獲援助金額為4,000元。計劃將於今年5月至來年2月分五階段提供資助，連同早前與鄰舍輔導會合作完成的試行階段，總受惠人數達3,000人，首年資助總額達1,200萬元。 

【資助房屋】陳帆：下半年推售約4700個「綠置居」單位 41折出售 折扣率創2016年出售以來最高 已覓土地可建逾1.8萬個過渡性房屋單位，詳見【下一頁

大家樂集團行政總裁（香港）梁可婷表示：「大家樂集團一直致力善用資源和分店網絡，在社區創造共享價值。面對疫情所帶來的種種挑戰，我們應當出一分力，為基層提供適切支援，相信連續八星期的食物援助可即時減輕受助人的經濟壓力。在餐款選擇方面我們亦提供彈性安排，讓他們自由選擇心儀食品。集團亦會同時研究進一步拓展『大家開飯』項目規模，未來會讓公眾參與認購飯餐，並擴大受眾層面，邀請不同社福機構參與，集合各方力量以幫助更多有需要人士，為社區創造更大價值。」

【全城抗疫】Uber夥ZA推800萬元抗疫援助 為確診司機夥伴發放2000元支援，詳見【下一頁

鄰舍輔導會主席嚴元浩感謝大家樂集團慷慨資助：「第五波疫情導致不少基層人士失業或就業不足，經濟更見困難。然而，疫情對基層家庭生計所構成的影響估計仍未完全反映。大家樂集團分階段推出『大家開飯』計劃可以為不同時期遇到困難的服務使用者提供支援，解決他們的基本需要外，亦能大幅紓緩他們沉重的經濟壓力。」

「大家開飯」計劃目前只接受鄰舍輔導會網絡下合資格人士申請，不設全新登記。有關計劃詳情，歡迎瀏覽網站︰https://bonappetitcafe-hk.eatcdc.com/

【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
經濟 疫情 Cafe 大家樂

上一篇文章

【遊戲股】 內地復批遊戲版號 共45款網絡遊戲 龍頭騰訊網易齊彈高

下一篇文章

【有相睇】業主出租轉出售　625萬沽珀麗灣兩房單位　中層光猛保養新淨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

WFH工時不減反增　夜晚10點成工作高峰　微軟CEO籲管理層考慮員工福祉
WFH工時不減反增　夜晚10點成工作高峰　微軟CEO籲管理層考慮員工福祉
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【綠色債券】預計本月底或之前接受綠債認購申請　最低年息率由2厘上調到2.5厘
【綠色債券】預計本月底或之前接受綠債認購申請　最低年息率由2厘上調到2.5厘
【蘋果手機】郭明錤：中國封城影響iPhone組裝 最快4月底才能完全恢復生產 富士康不受影響
【蘋果手機】郭明錤：中國封城影響iPhone組裝 最快4月底才能完全恢復生產 富士康不受影響
【資助房屋】陳帆：下半年推售約4700個「綠置居」單位 41折出售 折扣率創2016年出售以來最高 已覓土地可建逾1.8萬個過渡性房屋單位
【資助房屋】陳帆：下半年推售約4700個「綠置居」單位 41折出售 折扣率創2016年出售以來最高 已覓土地可建逾1.8萬個過渡性房屋單位
【美股追蹤】 華納傳媒Discovery完成合併 AT&T售股套現逾400億美元
【美股追蹤】 華納傳媒Discovery完成合併 AT&T售股套現逾400億美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款