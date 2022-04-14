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【利財筆記】林本利：MPF港股基金 高風險低回報

名人薈萃 17:51 2022/04/14

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2021年強積金表現實在叫人失望，整體錄得-0.3%的回報（見表一），全年投資虧損為42億元，每名強積金成員平均虧損約800元。

事實上，虧損0.3%，或者800元只是平均數字，由於不同類型的基金表現有所不同，故此若然打工仔選錯基金，回報可以相差很大。就以基金種類而言，去年因市場預期利率回升，債券基金價格下跌，整體年度化回報為-3.8%，與混合資產基金整體錄得2.5%的回報，來回相差6.3%。

混合資產基金一般是股票和債券兩者皆有，只是不同基金兩者投資比率和投資市場有所不同。由此可見，若能夠股債混合投資，雖然長遠而言回報會較股票為低，卻可以分散投資風險。自2000年12月開始推行強積金制度至去年底，股票基金整體年均回報是5.1%，只為高於混合資產基金4.6%的年均回報。

同場加映︰【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

各市場表現參差

去年各地股票市場表現可算差天共地，一年回報相距高達40%。港股和大中華基金都錄得負回報，主動型港股基金整體平均回報為 - 15.1%（見表二），把之前一年（2020年）平均約12%的回報全部輸光，還要倒蝕。

至於被動型港股基金（主要是追蹤恒指），表現更令人慘不忍睹，3年年度化回報竟然是負數。去年歐美股市表現突出，平均錄得16.7%至25.3%回報，3年年度化回報亦高達13.5%至23.8% （平均數字），傲視同儕。港股較歐美市場波動，風險較高，但回報卻低得多，實在令人失望。

歐美股市表現一枝獨秀，奈何打工仔投放在北美洲和歐洲股票基金，佔總資產不過19%（見表三）。換言之，只有很小比重的資金投資在歐美股市，近一半資金投放在表現欠佳的香港和亞洲（包括大中華）股市，以致去年強積金整體回報是-0.3%，股票基金更錄得-2%回報。

追蹤全球股票分散風險

從去年及歷年強積金各類基金表現可見，打工仔選擇基金時實在要懂得分散投資風險。若然把資金全部投放在單一地區的股票市場，而該地區的股票市場表現好，自然欣喜。但一旦出現類似去年的情況，回報可以相差40%之多！

強積金自2017年開始推出收費較低的核心基金及65歲後基金，主要追蹤MSCI全球股票和債券基金，方便打工仔分散投資風險，過去3年表現不錯（見表四），實在值得考慮選擇有關計劃。

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本文節錄至749期Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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編輯：黃銳

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