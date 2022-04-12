【有相睇】比華利山別墅全屋靚裝　業主自住3年割愛賣樓　料蝕裝修費

被稱為「蝕讓之城」的大埔比華利山別墅，新近錄得成交，雖然業主帳面賺約188萬元離場，但料扣除佣金、稅項等雜費開支，相信要蝕裝修費離場。

中原地產陳偉釗說，大埔比華利山別墅萊茵道單號屋，實用面積1,606平方呎，三房間隔，日前以1,838萬元易手，實用呎價約11,445元。據了解，原業主移民才賣樓。從代理提供的相片可見，單位有雅致裝修。

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資料顯示，原業主於2019年以1,680萬元購入上址，一直自住，持貨3年，現帳面賺約158萬元，物業期內升值11%，惟扣除佣金、稅項等雜費開支，相信要蝕裝修費離場。

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