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【有相睇】比華利山別墅全屋靚裝　業主自住3年割愛賣樓　料蝕裝修費

股樓投資 17:30 2022/04/12

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被稱為「蝕讓之城」的大埔比華利山別墅，新近錄得成交，雖然業主帳面賺約188萬元離場，但料扣除佣金、稅項等雜費開支，相信要蝕裝修費離場。 

中原地產陳偉釗說，大埔比華利山別墅萊茵道單號屋，實用面積1,606平方呎，三房間隔，日前以1,838萬元易手，實用呎價約11,445元。據了解，原業主移民才賣樓。從代理提供的相片可見，單位有雅致裝修。 

    點擊圖片放大
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資料顯示，原業主於2019年以1,680萬元購入上址，一直自住，持貨3年，現帳面賺約158萬元，物業期內升值11%，惟扣除佣金、稅項等雜費開支，相信要蝕裝修費離場。 

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撰文 : 黃卓賢

大埔 私人屋苑 中原地產

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【置業故事】多次認購新樓失敗　準新人怕樓價快反彈　795萬轉購荃灣爵悅庭
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