【中小企營商】逾5成中小企有信心戰勝疫情　放寬社交距離幫助最大

▲ 澳洲會計師公會於3月就第5波疫情對香港中小企業進行調查，發現逾5成企業有信心戰勝疫情。（澳洲會計師公會提供圖片）

澳洲會計師公會於3月就第5波疫情對香港中小企業進行調查，發現逾5成企業有信心戰勝疫情。有42%受訪者認為，在未來3個月，放寬社交距離限制措施將對中小企業產生最有利的影響。

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在今年3月進行的調查中，有42%的受訪者認為，在未來3個月，放寬社交距離限制措施，將對中小企業產生最有利的影響，其次是「保就業」計劃（18%）和電子消費券（12%）。當被問及最受第五波疫情影響的領域時，35%受訪者提到了商業運作，其次是現金流（26%）。

小型企業宜繼續數碼轉型

該公會的大中華區分會中小企委員會主席陳銘嚴表示： 「疫情是轉變企業商業模式和消費者消費模式的主要催化劑。在香港，愈來愈多的消費者使用網絡購物並，使用數碼支付方式」。

他指出，隨著社交距離限制有望從4月中旬開始放寬，以及電子消費券等刺激措施出台，小型企業應該繼續進行創新、數碼轉型和更新商業計劃，為2022年下半年實現復甦做好準備。

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記者：李智美