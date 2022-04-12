  • 29°C
香港時間 : 2022412日 (二) 17:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中小企營商】逾5成中小企有信心戰勝疫情　放寬社交距離幫助最大

商業 17:07 2022/04/12

分享：

分享：

澳洲會計師公會於3月就第5波疫情對香港中小企業進行調查，發現逾5成企業有信心戰勝疫情。（澳洲會計師公會提供圖片）

澳洲會計師公會於3月就第5波疫情對香港中小企業進行調查，發現逾5成企業有信心戰勝疫情。有42%受訪者認為，在未來3個月，放寬社交距離限制措施將對中小企業產生最有利的影響。

【第五波疫情】中小企業務收益指數按月上升至31.7　物流業表現標青

在今年3月進行的調查中，有42%的受訪者認為，在未來3個月，放寬社交距離限制措施，將對中小企業產生最有利的影響，其次是「保就業」計劃（18%）和電子消費券（12%）。當被問及最受第五波疫情影響的領域時，35%受訪者提到了商業運作，其次是現金流（26%）。

小型企業宜繼續數碼轉型

該公會的大中華區分會中小企委員會主席陳銘嚴表示： 「疫情是轉變企業商業模式和消費者消費模式的主要催化劑。在香港，愈來愈多的消費者使用網絡購物並，使用數碼支付方式」。

他指出，隨著社交距離限制有望從4月中旬開始放寬，以及電子消費券等刺激措施出台，小型企業應該繼續進行創新、數碼轉型和更新商業計劃，為2022年下半年實現復甦做好準備。

【晚市堂食解封】晚市堂食禁令有望放寬　本地餐廳已接250宗預約

【放寬堂食】防疫措施放寬令疫情反彈？　黃傑龍：應勇敢面對　不能再「又開又閂」

記者：李智美

開啟hket App，閱讀全文
香港 澳洲 會計師公會 電子消費券 保就業 疫情 數碼轉型 就業

下一篇文章

【第五波疫情】中小企業務收益指數按月上升至31.7　物流業表現標青
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【全球富豪】2022年胡潤全球富豪榜　哪3個城市最多億萬富翁？
【全球富豪】2022年胡潤全球富豪榜　哪3個城市最多億萬富翁？
【芯片短缺】汽車業芯片短缺持續　BMW行政總裁料短缺至2023年
【芯片短缺】汽車業芯片短缺持續　BMW行政總裁料短缺至2023年
【烏克蘭】澤連斯基平民T裇走天涯　原來只值50元、ebay亦有售
【烏克蘭】澤連斯基平民T裇走天涯　原來只值50元、ebay亦有售
【晚市堂食解封】晚市堂食禁令有望放寬　本地餐廳已接250宗預約
【晚市堂食解封】晚市堂食禁令有望放寬　本地餐廳已接250宗預約
【放寬堂食】防疫措施放寬令疫情反彈？　黃傑龍：應勇敢面對　不能再「又開又閂」
【放寬堂食】防疫措施放寬令疫情反彈？　黃傑龍：應勇敢面對　不能再「又開又閂」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款