俄15歲高卡車手奪冠行納粹禮 車隊即割席解約

國際汽車聯合會（FIA）因應俄烏戰爭，禁止俄羅斯選手參加旗下比賽。一名俄羅斯高卡車手在葡萄牙舉行的賽事中代表意大利出賽奪冠，竟然在頒獎台上做納粹敬禮手勢。FIA隨即宣布調查，而該俄羅斯車手所屬車隊亦宣布與這名俄羅斯車手終止合約。該俄羅斯車手其後在社交平台致歉，並強調自己從不支持納粹主義。

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現年15歲的俄裔車手Artem Severiukhin代表意大利，周日（10日）在葡萄牙Portimao舉行的FIA高卡車歐洲錦標賽首輪賽事參賽並奪冠。頒獎儀式來到播放意大利國歌環節時，Severiukhin站在頒獎台上握拳捶打胸口。

然後他向前伸出右臂，做出類似納粹敬禮手勢，之後再大笑。

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事件引來外界關注，FIA表示上述行為不可接受，該會正調查並將採取進一步措施。Severiukhin所屬瑞典車隊Ward Racing亦發表聲明表示，對Severiukhin行為深感羞恥，並對此給予最強烈的譴責。

車隊認為雙方沒有繼續合作的可能性，將終止與Severiukhin的合約。

車隊發表聲明表示，對Severiukhin行為深感羞恥，並對此給予最強烈譴責。

車隊強調，Severiukhin的行為僅屬個人所為，並不代表車隊的觀點及價值觀。Ward Racing和國家社會站在一起，譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並聲援受是次戰爭影響的民眾。

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Severiukhin周一（11日）在社交平台Instagram發布影片，就事件向所有人致歉。他指自己在頒獎台上做了一個被很多人視為納粹敬禮的手勢，但其實並非如此。

他強調自己從不支持納粹主義，並認為這是最嚴重的危害人類罪行之一。他指已明白其行為有多麼愚蠢，並做好準備受罰。他懇請觀眾相信他沒有支持納粹主義的意圖。

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責任編輯：李俊儀