▲ 【香港經濟】任志剛：香港通脹不高卻因聯滙制度而跟美國加息 環境較困難

行政會議成員、金融管理局前總裁任志剛表示，擔心美國加息對香港的影響，香港靠的是和外面做生意，但香港經濟因疫情而不太好，不像美國出現很好的經濟復蘇。任志剛續指，香港通脹亦不高，但因聯繫滙率制度而要跟隨美國加息。因處理疫情問題，香港作為國際城市，也要外防輸入，而限制國際人員流動，故對香港而言，面對環境較困難，幸香港未有外債，可以比喻目前的情況是「捱下去」。

美國對加息有兩方面擔心

任志剛出席一個網上論壇時指，美國的貨幣政策因為本土情況而加息，有可能對很多國家和地區的經濟而言，是不合適，在不同地方的金融市場可能會引起異常波動，惟對內地應沒問題，因存有一定程度的資本帳目的管制，美聯儲加息或對內地影響不大，因有外匯管制作為屏障，同時內地是社會主義市場經濟，在此框架下，中央政策傳導效率高。

他認為美國對加息有兩方面擔心，第一個擔心在於金融穩定，如果美國加息加得太快而太多，資產價格或會有下調，造成恐慌拋售，可能引起金融危機；第二個擔心是財政負擔，美國國債已達30萬億美元，佔生產總值130%，若加息一厘，利息支出增加3000億美元，是生產總值的1.4%，不單是美國政府，整個美國經濟利息負擔增加，美國作為全球最大負債國，淨負債額14萬億美元。故此，美國拖慢加息步伐，希望買一點時間，以好好管理市場預期。

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