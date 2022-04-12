【電子支付】電子支付或更安全　7成Z世代慣網上消費

▲ (法新社圖片)

電子商貿市場在疫情下急促增長，下一波動力更來自一批新世代消費者。據美國銀行（Bank of America）研究指，目前全球「Z世代」人口約25億。但隨著電子支付流行，用戶在智能手機彈指間已完成交易，業者亦要留意安全問題，若有效運用，甚至會比傳統支付方式更有效益。

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網絡安全方案商Kaspersky早前發表報告指，東南亞電子錢包用戶中，有57%用戶希望透雙因子認證去進行電子支付或交易，而56%則希望採用生物認證技術，如臉部、指紋等認證方式。其實近年大部份智能電話都具備生物認證選項，手提電腦亦開始配備鏡頭及生物認證，正好令電子支付的安全級數提升，有商戶更認為，利用電子錢包綑綁信用的支付方式會更安全，因為採用生物認證，比傳統實體信用卡安全。

市場擴張，被不法之徒有機可乘的風險亦增加，美國銀行報告估計這群新世代的收入，在未來幾年將迅速增長400%，到2030年Z世代人口收入會達33萬億美元（約258.6萬億港元），佔全球人口總收入的4分之1。

8成Z世代每日上社交平台

另據全球支付平台Thunes 《Z世代：未來消費模式》報告指，現時有7成Z世代習慣透過網上及社交平台購物，會是龐大商機，報告顯示，Z世代16至24歲（或稱Zoomers）族群，這世代最受社交媒體文化影響，該調查發現，8成受訪者每日會使用社交平台如Youtube、Facebook及Instagram，近7成的受訪者則表示，會在社交平台上購買產品及消費；另有22%的Z世代表示，瀏覽不同網站及社交平平台時，會因平台推薦的產品而消費。

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兩成半Z世代不用現金

《Z世代：未來消費模式》報告目的是查調Z世代對生活、購物及財務習慣的模式，訪問了全球13個發達及新興國家共6500名Z世代。報告指，Z世代在網上購物消費時間較實體店為多，而且習慣使用電子支付作為付費方式。

電子支付及現金消費模式的比重，是近年市場關心的課題，而報告指，25%受訪Z世代甚至沒有使用現金的習慣，6成受訪者更表示沒有傳統的銀行帳戶，面對電子支付及移動錢包快速增長，近半數受訪者更願意偏向使用電子支付方式，於英美等地區有半數Z世代更會每日使用一次或以上的電子支付平台，當中趨勢尤以在新興城市更為顯著。



責任編輯：向頌勤

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