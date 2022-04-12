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【重投服務】收銀車因疫情暫停三個月 下周一起恢復服務停泊元朗屯門

理財智慧 17:45 2022/04/12

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第五波疫情爆發後，金管局宣布收銀車服務由今年1月6日起暫停直至另行通知，以減低社交接觸和病毒在社區傳播的風險。隨著疫情轉趨緩和，政府亦宣布即將放寬社交距離措施，金管局宣布收銀車將會由4月18日（周一）起恢復服務。

【青姐話】二次尋底   有幾難睇？

根據金管局的服務日程表，兩輛俗稱「神沙車」的收銀車，將於在4月18日至24日期間（4月20日除外），前往元朗區及屯門區兩個地點，包括元朗文化康樂大樓對出路旁停車處，以及屯門兆康苑兆暉閣，其中後者為康樂及文化事務署流動圖書館服務點。

兩輛收銀車在4月18日至5月22日期間的服務日程表，亦已載於金管局的網頁內。至於5月23日及之後的服務日程表，將於稍後在金管局網頁公布。

金管局補充，營運服務商將繼續增派人員加強收銀車的清潔和消毒。市民在使用收銀車服務時，應遵從工作人員的指引，包括保持適當的社交距離。

【4月部署】光大證券料港股4月溫和反彈  重點推薦8隻股【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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