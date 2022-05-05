富通保險發揮新世界集團優勢 保障 · 獎賞 · 體驗 · 優惠 360° Power Up 助客戶贏盡所想

持續兩年多的疫情不只改變你我的生活模式，同時進一步突顯保障的重要性。作為新世界集團一份子，富通保險於2019年加入集團後，一直秉持Think beyond insurance. 的品牌承諾，積極融入集團的生態圈，並與不同業務單位合作，為客戶及持份者創造更大價值。



踏入2022年，富通保險配合新世界集團的優勢，不斷追求創新，全方位為客戶Power Up，提升健康獎賞優惠、客戶醫療及生活體驗，協助客戶贏盡每個挑戰，刷新一個又一個屬於他們的人生紀錄。



全力發揮新世界集團生態圈的強大優勢──由去年與健康醫療單位合作為主，到今年逐步擴大合作領域，發掘更多與生活日常、衣食住行、休閒娛樂、消費獎賞等業務單位的合作機會，藉此發揮最大的協同效應，使客戶在保障、體驗、獎賞及優惠等領域獲得全面的Power Up。



保障Power Up 支援客戶疫下需要



為使客戶能同時擁有健康與保障，富通保險積極提供更創新、周全的產品和服務，填補市場保障缺口。 來年，除了新產品外，富通保險更會優化各項旗艦產品，推出升級版，以更好配合後疫情時代的需求。



「產品方面，富通保險已訂立中長期目標，包括計劃於不同季度推出新產品，例如升級自願醫保計劃及儲蓄保險產品。」富通保險首席產品總監關珮妍表示，公司從客戶立場出發設計各類產品，「只要能夠滿足客戶的保障需要，我們也會排除萬難，推陳出新。」



關珮妍以「盛世‧傳家寶」系列為例，指出該等計劃推出時創新地加入保費假期，使計劃更具彈性，讓客戶可因應個人需要靈活理財，「這是個非一般的儲蓄保險計劃，提供市場首創¹ 無限次轉換受保人並保障至新受保人128歲，又首創¹ 自動鎖定回報選項，讓一些預期的現金價值成為保證，有助長遠累積及承傳財富。」她更透露，富通保險在「盛世‧傳家寶」系列中加入不同的身故賠償支付選項，讓保單持有人預先設定受益人給付金額及年期，令該計劃儼如一個小型信託。

▲ 關珮妍帶領富通保險產品開發部，設計出多個具市場首創的產品特點的保險產品。

面對市場上五花八門的保險產品，關珮妍認為客戶固然會貨比三家，「但我們與客戶的關係並非一紙保單這麼簡單，當中更是終身的承諾，協助客戶在不同人生階段實現夢想，因此我們設計產品時都會反思：『如果我是客戶，我會有什麽需要？此產品可以怎樣滿足我的需求？』這猶如木匠造大門，過得自己才過得別人。」正是這種精益求精、以客戶為本的精神，令該公司的旗艦產品──「守護168」危疾保障計劃 （加強版）² 及「盛世‧傳家寶」系列³均於保險業界獲得不少獎項殊榮以及客戶口碑。



產品相關獎項殊榮

• 《指標》財富管理大獎2021 : 危疾保險產品 – 傑出表現

• 香港保險業大獎 2021 : 傑出創意產品 / 服務大獎 – 人壽保險（財富管理） – 年度三強

• 《彭博商業周刊 / 中文版》金融機構大獎2021：

• 人壽保險 – 卓越大獎

• 危疾保障 – 傑出大獎

• 新城財經台《大灣區保險業大獎 2021 – 香港站》:

• 傑出創新產品獎

• 2018至2020年獲得中國保險金鏑鋒獎:

• 最受中國客戶認可美元儲蓄產品 – 「傳家寶」壽險系列

• 最受中國客戶認可香港重疾產品 – 「守護168」危疾保障計劃



▲ 每日腦衝擊，團隊辨識客戶痛點，設計出以人為本的優質保險產品。

多元化保險方案 健康人生由此起



談及產品的發展方向，關珮妍表示，由於人口老化使醫療費用急速上升，富通保險未來會推出更多與健康及財富增值相關的產品，助客戶輕鬆籌劃未來。「疫情令大眾更注重個人衞生和健康，所以我們將於短期內加強醫療保險產品，例如推出針對中、高端客戶的自願醫保計劃，就著大衆關心的都市疾病，包括近期國際關注的突發公共衛生事件之一的新型冠狀病毒病，提供額外保障。」



因應大眾對健康生活的關注，富通保險會繼續透過「健康管家」平台，傳遞健康生活資訊。「我們期望透過與客戶分享健康生活資訊，為他們提供專業而實用的健康指南，助他們建立良好生活習慣；再配合富通保險產品的周全保障，為他們的健康人生全力護航。」關珮妍強調，富通保險在設計產品時講求與時並進，致力滿足客戶需要，而未來會繼續開發創新及具競爭力的產品，並在富通保險銷售點及接觸點為客戶提供優質的專業服務。



衣食住行全面Power Up 助客戶建構精彩生活



除了保障以外，為給予客戶及持份者更大價值，富通保險亦透過與集團旗下的業務單位合作，令客戶在體驗、獎賞及優惠等獲得全面Power Up。



體驗 Power Up ：富通保險位於K11 Atelier的嶄新概念中心即將於7月盛大開幕，中心有別於一般客服中心，以「採礦尋寶」為設計主題，透過舉辦不同類型的創意體驗活動，旨在為富通保險的理財顧問、客戶及業務伙伴提供無限可能性的各式活動。此外，中心更會用作集團生態圈客戶交流中心，讓集團不同業務單位及其客戶利用平台加強交流，為客戶帶來各式嶄新跨界體驗。另外，富通保險的「健康管家」平台又會為客戶提供不同的健康資訊及增值活動，例如每周舉辦不同主題的網上講座，請來有關專家以嶄新的互動方式分享環球投資機遇、抗疫錦囊、健康飲食等資訊，務求讓客戶足不出戶都可以第一時間獲得適切的專業資訊，提升他們對健康生活的關注，讓他們財富與健康兼備。



獎賞 Power Up：與集團旗下的K Dollar 獎賞計劃合作，不時推出特別推廣優惠，讓客戶於購買富通保險保單時可以賺取K Dollar，並於下半年起可用以繳付保費。



未來，富通保險將與集團旗下業務單位合作推出更多獨家獎賞，包括讓客戶以超級優惠價錢享受精選美饌、餐飲禮遇及親子活動等，令客戶享有保障之餘獲得額外獎賞，將保障消費二合為一。



優惠 Power Up：為提升客戶體驗，我們會以大數據配合科技平台，推算及分析客戶的個人化需求，適時推薦度身訂做的服務及產品，以滿足客戶於不同人生階段對保障的需要。



全力支持社區 創造共享價值



事實上，因應疫情來勢洶洶，富通保險除了致力優化產品和服務以滿足客戶需要之外，亦與新世界集團旗下的業務單位一樣，秉持創造共享價值的精神，先後為社會推出不同的支援措施，例如富通保險便是唯一一家保險公司，向政府運輸及房屋局成立的抗疫「專屬的士及中小型巴士車隊」司機提供「免費新冠病毒確診保障」及「免費疫苗住院現金保障」，預計可惠及800名司機，支援社會對抗疫情。

▲ 富通保險品牌發展及傳訊副總裁林曉慧（右）表示，該公司秉持創造共享價值的精神，今年第二季推出以「Championing Spirit」為題的全方位品牌宣傳攻勢，助力大家實現「健康‧人生‧贏得起」的目標。

「富通保險致力與社會共同進步及發展。作為新世界集團成員之一，我們秉承集團『創造共享價值』的理念，致力為所有持份者創造長遠價值，在改善社區經濟和環境、應對社會需要的前提下，同時拓展商機，推動社會的可持續發展。」富通保險品牌發展及傳訊副總裁林曉慧表示，該公司將於今年第二季以「Championing Spirit」為題，推出全方位的品牌宣傳攻勢，由不同年齡、背景、身份的泳手，講述他們如何為「贏」作出定義，並以堅定信念刷新屬於自己的人生紀錄。

「富通保險由每一份保障開始，配合新世界集團的優勢，不斷追求創新，將全方位為客戶Power Up，提升健康獎賞優惠、客戶醫療及生活體驗，協助客戶贏盡每個挑戰，贏出人生每一場不同的競賽。」林曉慧透露，有關的推廣將以視頻形式，配合電視、戶外、線上及社交媒體等全方位宣傳策略進行，讓大眾明白即使疫情持續，富通保險仍然會助力大家實現「健康‧人生‧贏得起」的目標。

▲ 為給予客戶及持份者更大價值，富通保險透過與集團旗下的業務單位合作，令客戶在保障、體驗、獎賞及優惠等獲得全面Power Up。



1. 「市場首創」項目為比較香港主要人壽保險公司同類主要儲蓄壽險產品後所得出之結果，截至2022年4月25日。

2. 資料來源：10Life保險資訊及比較平台，截至2022年3月31日，「守護168」危疾保障計劃（加強版）在終身危疾保險（危疾保障評分）排名第一。詳情: www.10Life.com。

3. 資料來源：10Life保險資訊及比較平台，截至2022年3月31日，｢盛世 • 傳家寶｣壽險計劃 2（優越版）在長期儲蓄保險（風險取向為進取型；目標年期為30年；保費年期為10-14年；進取型儲蓄評分）排名第一。詳情: www.10Life.com。



重要提示：本文件所述的產品可作為獨立保單而毋須捆綁式地與其他種類的保險產品一併購買。本文件的產品資料不包含本文件所述的產品的完整條款，有關完整條款載於保單文件中。

此文件只適宜於香港分發，不應被詮釋為在香港以外地區提供富通保險有限公司（「富通保險」）的任何產品，或就其作出要約或招攬。如在香港境外之任何司法管轄區的法律下提供或出售或游說購買任何富通保險的產品屬違法，富通保險在此聲明無意在該司法管轄區提供或出售或游說購買該產品。

富通保險有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司）

（特約）