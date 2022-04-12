【機迷熱話】SEGA「Super Game」發展藍圖　盼闖雲端遊戲及NFT領域

▲ 近日SEGA高管在其官方網站上透露，正準備向雲端遊戲和NFT領域發展。（官方圖片）

SEGA去年宣布與微軟（Microsoft）合作，並利用其Azure雲端平台來開發「大型、全球遊戲」，來完成SEGA的「Super Game」新項目。不過SEGA自去年提出新項目後，就沒再透露其他消息。終在近日SEGA高管在其官方網站上透露，正準備向雲端遊戲和NFT領域發展。

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SEGA副總裁內海修二在SEGA官方採訪中表示，「Super Game」並非是單一的超大型遊戲，而是包含多款遊戲，每款遊戲都打破傳統遊戲的框架。屆時該企將會集結SEGA所有開發技術去打造3A（高製作費、高行銷費）級遊戲，預計在5年計畫中實現。

Super Game需符合四個準則

內海修二強調，「Super Game」必須包含多平台、全球多語言開發、全球同步發布以及符合3A級遊戲要求四個準則。

SEGA製作人菊池正芳補充指，未來可能會發展新技術，如雲端技術和NFT領域。而在今年1月，SEGA已率先在日本註冊「SEGA NFT」商標，可見其有意拓展NFT市場。

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責任編輯：黃顯晴

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