MONACO MARINE三房示範單位曝光　開則四正實用　會地︰料48小時內推首張價單

會德豐地產旗下啟德MONACO MARINE開放示範單位予傳媒。發展商表示，預定於本周內公布項目首張價單，首批單位不少於112伙，並將涵蓋一至三房間隔，料以推出高座1A及1B座單位為主。

是次開放的示範單位以MONACO MARINE第1A座28樓A室為藍本搭建，實用面積713平方呎，屬三房一套連儲物室間隔。單位內設有梗廚，另連24平方呎露台及16平方呎工作平台。單位大門處設有玄關位，增加私隱度，通過玄關即達長方形客飯廳，空間四正，實用見使。客廳以落地玻璃門連接露台，採光充足。廚房內櫳空間亦呈長方形，配備吊櫃及儲物櫃增加實用空間，廚房電器亦一應俱全。

單位以長走廊連接三個房間，兩間客房並排設計，皆為方形開則，儲物室及客廁位於走廊另一側。主人房呈長方形，為套房設計，內連浴室，並外設工作平台，空間寬敞，可擺設大雙人床及衣櫃等家具。單位兩個浴室皆設浴缸，惟不設窗，即為俗稱「黑廁」。

MONACO MARINE示範單位圖片

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會德豐地產常務董事黃光耀表示，MONACO MARINE落實本周內公布項目首張價單，首批單位將不少於112伙。他提到，項目主打兩至三房房單位，而兩房單位絕大部分樓價在1,920萬元以下，可受惠「波叔Plan」，買家可承造高成數按揭，以較低首期入市。他認為目前市況有所改善，相信現在是推出項目的好時機，料市場一、二手交投逐步向上。

發展商指，未來將會把握復活節假期開放示範單位予公眾參觀，展銷廳會維持防疫措施，參觀者及代理需接種疫苗及出示當日的快速測試陰性結果，才可進入場地。

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