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【商戶優惠】K11 ATELIER為旗下租戶提供4大支援　包括K11 MUSEA與K11零售及餐飲優惠和消費券

理財智慧 19:19 2022/04/12

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為迎接寫字樓員工陸續重回辦公室，K11 ATELIER宣布，推出業界首創的「K11 ATELIER Community Aid」商務解決方案，為旗下寫字樓租戶免費提供總值百萬元的支援，助其員工提升營運效率，確保工作環境安全，舒緩疫情所帶來的壓力與挑戰。

K11 ATELIER提供的措施，包括保障工作場所安全健康，由新世界集團旗下的專業醫療護理服務品牌悉護（Care U）提供Germagic MAP-1 PRO+長效殺菌消毒塗層服務；同時提供超過1萬份Flowflex™️ 2019新型冠狀病毒抗原快速測試，以及逾2萬個香港製造的新世界口罩。

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另外，K11 ATELIER其下的租戶員工，可享K11 MUSEA與K11購物藝術館的零售及餐飲優惠和消費券。

「K11 ATELIER Community Aid」將開拓更多商機，支援業務持續運作，同時確保所有寫字樓租戶的工作場所保持安全衛生，增強其員工福利與改善工作環境，為將來放寬社交距離措施作出充分準備。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

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撰文 : 陳楚琨

快速測試 K11 ATELIER 疫情 K11 MUSEA 員工福利 經濟 藝術館 新世界 餐飲 零售

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