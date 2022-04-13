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【北水基金】富國專家：北水仍積極布局港股 看好新能源及原材料板塊

16:23 2022/04/13

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富國基金首席策略分析師馬全勝指，北水投資港股未見顯著放緩。

內地第4大公募基金公司、富國基金的專家指，港股今年雖劇震，但首季新成立逾百隻內地公募基金，投資港股通的股票，累計募集資金實數約1095億元（人民幣，下同）。北水瞄準港股低估值及企業回購潮等利好因素，第2季仍作積極布局，而現市況較看好能源及原材料等順周期板塊。富國基金首席策略分析師馬全勝回應本報查詢指，今年首季港股雖飽受聯儲局加息、俄烏衝突、新冠疫情等因素影響，但内地投資者對港股的布局並未有顯著放緩。

據內地基金評價機構、銀河證券基金研究中心的數據，截至去年底，富國基金管理公募產品逾8897億元，剔除貨幣基金與短期理財債券基金的規模為6241億元，在149間公司中排名第4。

中金：三大因素推動北水流入【下一頁

馬全勝列舉連串數據，足證北水仍湧港。 首先，從新基金發行來看，據Wind統計，被動指數基金中，今年首季有25隻追蹤滬港深或恒指相關指數產品成立，募資57.8億元（人民幣，下同），相比2021年的7隻、以及2020年僅4隻為多。至於募資額方面，則不及去年同期的97.8億元，卻多於前年的23.5億元。

至於主動管理的基金中，今年一季度共有174隻新基金（合計募資1023億元），在基金契約中，明確規定了對港股通股票的投資；而在2021年同期為171隻（募6543.2億元）、2020年同期有72隻（募2232.8億元）。上述基金更多看重港股的配置機會，其對港股通股票的投資普遍不超過股票資產的50%。

此外，港股通股票不低於股票資產80%、主打港股投資的主動基金，今年首季僅成立4隻，募集14.3億元；去年同期則有6隻，共募集157.5億元。馬全勝強調，盡管今年港股大跌，新基金募集規模下降，但内地投資者、特别是公募基金，並沒有放緩對港股的布局。

其次，從相關港股ETF的交易數據來看，3月份港股大幅波動，但内地投資者整體並未出現明顯的贖回壓力。在内地45隻專注港股的跨境ETF中，3月份合計仍出現淨申購，包括恒生互聯網ETF，以及恒生科技ETF等；這45隻ETF中，只有12隻資產出現輕微减少。

另根據Wind統計，今年一季度「北水南下」合計791.66億元，創近四個季度新高。

馬全勝：港股第2季進入震盪摸底

問及北水怎看港股的第2季前景，馬全勝認為，港股經歷短期極端風險，二季度進入震盪摸底階段，從中期投資來看，性價比愈來愈高。宏觀層面，今年內地經濟料觸底回升，穩增長政策持續，令企業盈利改善；不過，全球流動性、美國加息及縮表，是全年港股的最大風險，惟當前港股整體估值較低。

從微觀層面看，自2021年5月至今，港股回購漸增，截至今年一季度末，本輪回購潮共涉193家公司，累計回購420億元。歷史上港股的回購潮，基本因應市場大幅下跌及估值低位，隨後出現顯著的反彈行情。

談及最看好的板塊，馬全勝表示，整體看預料今年價值型板塊優於成長類板塊，尤其是過去幾年受影響較大的調整股、順周期的低估值板塊較突出，例如能源和原材料。同樣，有望谷底反彈的行業，如地產的產業鏈，以及疫情得到控制後的消費行業也值得留意。相反，成長股須嚴選，全球主要經濟步入加息周期，整體流動性環境較不利成長股；但另一方面，目前對互聯網的政策壓制有改善，針對調整幅度大的股份，確定性敷高。

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特約記者：曾桂芬

責任编輯：梁智豪

北水流入 港股通 ETF 互聯互通 基金

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