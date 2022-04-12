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【大行看法】瑞士百達資產：3原因下調美股至「負面」評級　

股市 16:33 2022/04/12

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【大行看法】瑞士百達資產：3原因下調美股至「負面」評級　

瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）認為，俄烏衝突進入第二個月，市場對經濟增長放緩和通脹上升的預期正在攀升。美股作為全球估值最不具吸引力的成長型市場，可能首當其衝地受到調整帶來的衝擊，並將美國股票評級下調至「負面」。

盧伯樂表示，市場對經濟增長放緩和通脹上升的預期正急速上升。即使許多經濟體的增長仍高於趨勢水平，但認為企業盈利的風險偏向下行。因此，在這環境中將美國股票評級下調至「負面」。他認為美股作為全球價值面最不具吸引力的成長型市場，或受到調整影響而首當其衝受衝擊，對利率和經濟周期敏感的行業格外受壓。

下調美股評級的原因有三

他解釋，下調美股評級的原因有三。首先，美國企業的盈利不太可能像普遍預測顯示的大幅增長。二是薪酬上漲和投入成本上升將使利潤率從目前13%的歷史高位受壓，而分析師已經朝這個方向修正收益預期。該行已經將美國企業的盈利增長預測從年初的15%下調至9%，為本輪週期首次給出略低於市場普遍預期的預測。

再者，美股的市盈率看起來也很高。如果聯儲局努力抑制通脹，便很有可能加快加息步伐。在這種情況下，美國市場相對較高的成長股風險敞口就會成為一個弱點。換言之，美股的市盈率可能比大多數其他市場更劇烈收縮，並率先受到全球股市就更高利率的調整所帶來的影響。

不過，他指，無需對全球股市採取徹底負面立場。投資者的信心正從低迷中反彈，至少在短期內抵消了不斷惡化的基本面。因此，對股票和債券保持中立。由於央行仍致力於通過寬鬆的貨幣政策刺激經濟增長，中國國債在短期內具有更大的潛力。同時，英國股市既有估值低且具備防禦性的企業，也有大宗商品為主的企業，前景向好，並予其維持「增持」評級。

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