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【新股IPO】內地戶外用品品牌Beneunder來港上市　集資最多39億元

股樓投資 16:51 2022/04/12

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引述外電報道，紅杉資本有份投資的內地戶外用品品牌Beneunder，計劃今年來港上市，集資3億至5億美元（約23億至39億港元），中金、大摩為賬簿管理人。

第2季部署：晨星指中資股調整已反映風險 推薦15隻股份【見下頁】

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同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

Beneunder於2012年成立，主打防曬服飾產品，如手袖和雨傘等。據了解，按2021年總零售額、在綫零售額來看，Beneunder均為中國第一大防曬服飾品牌，分別擁有5%和12.9%的市場份額。全年在綫零售額在中國所有防曬服飾品牌中穩居第一，超過第二大品牌5倍。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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