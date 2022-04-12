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【虛擬銀行】ZA Bank推出新客開戶回贈及定存等優惠　3個月定存可獲高達6.8%年利率

理財智慧 18:56 2022/04/12

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虛擬銀行ZA Bank宣布推出全新優惠，於5月31日或之前，新客戶憑指定邀請碼「ZA4000」於ZA Bank成功開戶，可享3大開戶優惠，保證回贈、保證高息和保證回報，最多可高達4,000元。

回贈方面，客戶使用邀請碼「ZA4000」開戶，並在30天內以ZA Card消費滿100元，即可獲200元消費回贈。成功開戶後，客戶將於3個工作天內，獲得一個指定ZA任務，獲得任務後30日內使用ZA Card在任何商戶完成單筆合資格簽賬交易滿100元，可獲得扭蛋1個。合資格客戶可從扭蛋領取簽賬額之200%回贈，回贈以ZA Coin發放，最多可賺取的ZA Coin數量為2萬個。

【MPF】駿隆: 強積金今年首季見紅  3月人均蝕逾3,200元 年初至今強積金市場總虧損逾740億元【見下頁

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至於年利率優惠，客戶使用邀請碼「ZA4000」開戶，並開立2萬元及3個月定期存款，可獲保證6.8% 年利率，期滿可獲335.3元存款利息。現時ZA Bank 3個月港幣定期存款的基本利率為0.4%，現時新客戶開戶可享額外6.4% 定期存款加息券，合共6.8%利率。

佔最大份的就是保單回報，新客戶投保50,000元「ZA 儲蓄保」，3年期滿及扣除保費後的內部回報率為2.5%，即回報總值為 3,844.5元。

【港元定存】平安壹賬通推出新客定存優惠 首50萬元存款半年可享1.5%年利率【見下頁

另外，客戶在4月20日或之前，憑指定優惠碼「ZA2HBD」，即可換領首3個月免費、保額為100萬元的「ZA 人壽保」。新冠康復者亦可即時投保，無需等候及額外評估。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

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撰文 : 陳楚琨

財務自由 眾安銀行 經濟 定期存款 儲蓄 虛擬銀行 港元 加息 AR 銀行

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