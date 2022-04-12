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【第五波疫情】中小企業務收益指數按月上升至31.7　物流業表現標青

商業 16:35 2022/04/12

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中小企對未來一個月業務情況的看法明顯改善。（資料圖片）

政府統計處今日發表3月份中小型企業業務狀況，中小企業務收益的現時動向指數從2月的29.9上升至31.7。雖然仍處於收縮區域，但中小企對未來一個月業務情況的看法明顯改善。

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中小企業務收益的現時動向指數從2月在收縮區域的29.9，上升至3月的31.7。而未來一個月（即4月）的業務收益展望動向指數為47.8。按行業分析，不少統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數均較上月有所上升，特別是物流業增幅最多，由20.0上升至31.7。地產業亦從25.9上升至31.0。

飲食業的業務收益展望動向指數更由33，急升至55.4，重上50以上的擴張水平。

進出口貿易業新訂單的現時動向指數從2月的40.2，下跌至3月的39.7，而未來一個月（即4月）的新訂單展望動向指數為47.7。

政府發言人表示，中小企的營商氣氛於3月維持疲弱，業務收益的現時動向指數依然遠低於強弱分界線。就業情況也持續偏軟。不過，隨着近日本地疫情緩和，中小企對未來一個月業務情況的看法明顯改善。

發言人進一步指出，由於本地疫情放緩，與消費相關行業的業務在短期內應逐步改善。不過，地緣政治風險升溫及環球增長動力減弱為對外環節增添不確定性。

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責任編輯：葉泳珊

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