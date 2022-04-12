▲ 【澳門債市】賀一誠：爭取國家財政部及內地省市到澳門發債 豁免發行所涉印花稅

澳門特區行政長官賀一誠在立法會答問大會上表示，國債及地方政府債券是澳門債券市場發展的重要品種，澳門政府將持續爭取國家財政部、廣東省政府和其他省市地方政府對澳門債券展開發債工作。

賀一誠稱，政府會持續優化澳門債券市場發展條件，並會豁免在澳門發行和轉讓國債和地方債券所涉及的印花稅和所得補充稅。他指，澳門去年已正式啟動澳門中央證券托管系統，澳門金管局亦正草擬澳門首部證券法和相關法律法規，希望可配合澳門債券市場發展，相信成立中央證券托管系統後，能在二級市場發行，亦能與國際市場接軌。

賀一誠指，現時澳門各行業下滑，只有金融業一枝獨秀，但仍有一定利潤和發展空間，金融業為澳門整體經濟體系很重要的環節，可利用自身體量發揮更好作用，帶動澳門企業走出去，而保險業已跨出去，兩地交往升幅十分快，金融業保證資金安全情況下，亦可做得更好。

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