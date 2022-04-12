【網絡騙案】不法分子利用虛假網站及Gmail　訛稱出售幼犬騙取金錢

▲ Google昨（11日）起訴了一名詐騙者，涉嫌在網上虛假出售純種幼犬，騙取弱勢社群金錢。（法新社圖片）

隨著人們在社交媒體上花費的時間愈來愈多，網絡騙案激增。據《The Verge》報道，Google昨（11日）起訴了一名詐騙者，涉嫌在網上虛假出售純種幼犬，騙取弱勢社群金錢。

據悉，Google起訴來自非洲喀麥隆的Nche Noel，指控他使用虛假網站、Google語音電話號碼、Gmail帳戶，假裝在線上出售純種巴吉度獵犬幼犬。其中一項案件的受害者向Noel支付了700美元（約5,485港元）的電子禮品卡，來購買一隻小狗。當受害者寄出禮品卡後，Noel則稱快遞公司需要額外的1,500美元（約11,755港元）。根據受害人的投訴，他最後並沒有從Noel手上得到小狗。

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Google高級法律顧問Mike Trinh在其網誌提到，Noel使用了一個欺詐性網站，以誘人的照片及虛假的客戶推薦，聲稱出售巴吉度獵犬幼犬。Trinh指，Noel的主要目標為美國老年人，因為他們對網絡詐騙的警覺性較低。除了使用Google服務與受害者交流外，Noel還使用Google廣告活動來宣傳其欺詐性的網站。

美國退休者協會（AARP）在去年9月曾就有關騙案向Google發出警告，並在11月發布一份詳細說明「小狗詐騙」的報告，內容提到，不法分子在新冠疫情期間，針對尋求陪伴的孤獨消費者去進行詐騙。其後Google提出訴訟， 稱Noel的詐騙已違反了該企的服務條款，並就此尋求損害賠償。

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事實上，近年來網絡欺詐的案件愈來愈多。去年4月聯邦貿易委員會 （Federal Trade Commission）的報告稱，已發布100多個警告，並呼籲350多間公司在互聯網上刪除欺騙性聲明。

責任編輯：吳嘉雯

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