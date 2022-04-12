【ESG】7隻ESG零售新基金闖關成功 外資申批步伐未停

▲ 綠色浪潮勢不可擋，資產管理公司積極搶推ESG新基金。

雖然本港飽受中港疫情、以及強美元惹走資疑慮等利淡因素衝擊，但外資申批ESG（環境、社會及管冶）基金未有停步。單以3月份計，再有7隻零售ESG新產品獲證監會批准，包括兩間資產管理公司，當中瑞銀佔4隻、未來資產有3隻。若予以細分，分別為瑞銀旗下的可持續均衡策略基金、可持續固定收益策略基金、可持續增長策略基金，以及可持續收益策略基金。至於未來資產旗下Global X獲批的3隻ETF為電動車及電池主動型ETF、恒生ESG ETF及元宇宙主題主動型ETF。

市料今年首季約有19隻ESG新基金成功闖關，其中1月份已多達8隻，包括法巴佔4隻、首源投資旗下盈信亞太有3隻，以及滙豐（HSBC）環球股票可持續健康護理基金。2月份則有4隻ESG新基金獲批，當中貝萊德佔3隻、施羅德也有1隻。

陳茂波：零售綠債料月底前接受認購【下一頁】

另方面，中信銀行（國際）今天（4月12日）就即將發行的零售綠色債券 （新上市編號：04252） 推出「七免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

信銀國際指，一直積極參與綠色金融發展，現時代銷12隻ESG基金，冀為客戶提供更多元化投資選擇，並不時與國際著名基金公司緊密合作，舉辦ESG主題講座，幫助客戶增加對ESG市場趨勢及前景的認識，以及進一步了解綠色金融，從而抓緊投資機會。截至2021年年底，該行持有與ESG相關基金的理財客戶數目按年錄得4倍增長。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪