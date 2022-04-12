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中證監國資委等部門 鼓勵上市公司回購股份

股樓投資 17:01 2022/04/12

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中證監、國資委、全國工商聯三部門發布通知，提出多項措施支持上市公司發展，維護資本市場穩定。舉措包括，鼓勵和支持社保、養老金、信託、保險和理財機構將更多資金配置於權益類資產，增加資本市場投資，特別是優質上市公司的股票投資。鼓勵回購、審慎減持，支持上市房企轉型等。

國務院提出加快建設 全國統一大市場  詳情請看【下一頁

中證監等部門發布的《關於進一步支持上市公司健康發展的通知》稱，堅持「兩個毫不動搖」，對各類市場主體
一視同仁，不設置任何附加條件和隱形門檻，營造公平競爭的市場環境。支持民營企業依法上市融資、併購重組，完善民營企業債券融資支持機制，激發民營企業的活力和創造力，充分發揮民營上市公司在穩定增長、促進創新、增加就業、改善民生方面的重要作用。

【第五波疫情】疫情降溫 花旗推薦8隻重啟經濟受惠股  詳情請看【下一頁

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《通知》堅持「房住不炒」，依法依規支持上市房企積極向新發展模式轉型，加強自身風險管理，密切關注市場形勢和行業變化，嚴格防範、妥善化解各類風險，促進房地產行業良性循環和健康發展。

《通知》亦指出，鼓勵上市公司回購股份用於股權激勵及員工持股計劃。支持符合條件的上市公司為穩定股價進行回購。依法支持上市公司通過發行優先股、債券等多種渠道籌集資金實施股份回購。支持上市公司結合本公司所處行業特點、發展階段和盈利水平，增加現金分紅在利潤分配中的比重，與投資者分享發展紅利。

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撰文 : 李尚毅

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