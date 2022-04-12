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【港股】恒生投資管理：港股近期超賣情況較過往嚴重　市帳率曾跌穿0.8倍　料港股或下半年才有起色

股市 16:13 2022/04/12

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恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝表示，港股近期超賣較多，過往30年，每當恒指市帳率跌穿一倍就接近見底，可能在0.9倍水平左右見底後不太久便反彈，但今次則較例外，港股曾跌穿19,000點，市帳率曾跌穿0.8倍，翌日反彈，惟目前仍處於0.88倍，預測指數帳面價值約25,000點，今次超賣情況較過往嚴重，是否意味要調低「見底」水平的標準仍有待觀察。

薛永輝表示，港股受環球外圍、內地監管風險、內地疫情再爆發、中美爭拗等因素影響。本來預計中港股市第二季會有起色，惟疫情再爆發，而且俄烏局勢繼續拖累市場，認為第二季可能要取態保守，或要到今年下半年才會好轉，短期要看中國政府推出的刺激經濟措施力度多大，若力度大，料下半年中國經濟好轉下，令股市受惠。

建議高配A股、東盟地區

亞洲股票投資策略方面，薛永輝建議地區方面高配中國A股、東盟例如新加坡和印尼；低配南韓。板塊方面，高配工業、資訊科技、公用事業、金融；低配非必需消費、必需消費、醫療保健。長遠看好新能源、電動車生產鏈、半導體製造。

A股投資策略方面，薛表示，可專注投資得益於中國長遠結構性增長的股票，以及受惠於政策支持的板塊，包括：受惠於內循環的內需股，如體育用品；長遠戰略發展相關的行業，如人工智能、5G通訊、自動化製造、半導體、軟件等；環境保護政策，如新能源生產、新能源車動力電池製造、新能源汽車製造等。而且，適時加入防禦性股票，例如必需消費品、房地產和工業、高息內銀股等。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、山東黃金及廣汽集團

 

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