【置業故事】多次認購新樓失敗　準新人怕樓價快反彈　795萬轉購荃灣爵悅庭

焦點新盤往往錄得超額認購，要成功購入當然不易。有準新人因多次認購新盤失敗，故轉到二手市場尋寶。中原地產謝秋儀說，荃灣爵悅庭北爵軒低層E室，實用面積450平方呎，兩房間隔，享市景，最初叫價808萬元，幾經議價後，以795萬沽出，實用呎價約17,667元。

謝秋儀表示，買家為一對準新人，之前多次認購新樓，惟未成功入市，於二手市場睇樓已多個月，眼見近期成交急增，怕樓價反彈，見上址裝修合意，所以迅速拍板承接。

資料顯示，原業主於2014年6月以443.8萬元買入單位，持貨8年，現帳面獲利351.2萬元，物業期內升值79%。談到近期市況，謝秋儀指，爵悅庭本月暫錄3宗成交，追平上月成交宗數，而本月平均實用呎價約17,702元，較上月的16,943元，升約4%。

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