【ET講股通】孫運喜：決戰前夕（附time code）（第二版︰加入文字內容）

聯儲局加息預期升溫，美10年期債息撲2.8厘，道指挫413點，港股今早高開70點，早段曾升逾200點，其後掉頭向下，一度倒跌近200點，恒生指數半日跌106點，報21102點，成交624億元。午後曾跌200點穿21000後急速轉升，美團 （03690） 升半成、騰訊 （00700） 升4%，港股後市點睇？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code

00：33 - 港股今日市況速覽 港股先跌後企穩

01：16 - 遊戲版號復批 騰訊 （00700） 股價升

01：41 - 石油股、友邦 （01299） 、滙豐 （00005） 、港交所 （00388） 回軟

02：57 - 好淡決戰前夕一：美國今晚公布3月CPI 白宮發言人打「預防針」預告通脹數字異常高漲

05：50 - 好淡決戰前夕二：俄羅斯、烏克蘭料最快今晚最後一戰決勝負 大戰一觸即發

07：27 - 好淡決戰前夕三：內地疫情拖累A股、港股 內地減息降準？

10：22 - 觀眾問股：長實 （01113） 走勢點睇？3年月綫圖是否杯與柄形態？甚麼價位可入、上望咩位？

14：39 - 觀眾問股：深圳國際 （00152） 走勢點睇？請問甚麼價位可買入、上望及止蝕位？

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即收看→ https：//video.hket.com/video/3228046

------

恒指升110點，收報21319點，大市成交1,283億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股是日表現波動，恒指一度失守21000關，午後倒升約300點，惟高位無以為繼。內地重批遊戲版號，遊戲股彈升；石油股、金融股則回軟。

大市看似風平浪靜，實際上卻處於決戰前夕，主要有3方面：

一、美國通脹數據今晚出爐。近日美股債已呈大波動，納指昨晚跌逾2%，10年債息於亞洲時段升至2.82厘。白宮一如上月「打預防針」，預告3月CPI將異常高漲，並諉過普京。市場關注今晚CPI會否「破8」。

二、俄烏戰事進入新階段，被圍困於馬里烏波爾的烏克蘭軍聲言將進入最後一戰。另外媒報道，烏東頓巴斯地區最快今晚將出現大規模戰事。

三、內地疫情未受控，拖累中港股捱沽。市傳今日有維穩資金入市，刺激中港股午後反彈。市場憧憬降息、降準。總理李克強提出「6保」，確保經濟平穩運行。

短綫或有一彈 中綫恐續調整

展望後市，港股中綫續反覆整固的可能性較大，惟陰陽燭呈身懷六甲，短綫有機會一彈，在20天綫水平爭持。

潛力股可留意保利協鑫 （03800） ，是日股價升0.8%至2.43元。該股早前公布業績，開始有錢賺，且計劃回A股上市。技術走勢上，2.25元有承接，可作為止蝕位，值博率可以。

【「ET講股通」問股環節，包括︰長實、深圳國際、光大環境、港交所、香港電訊、領展、聯想、心動公司︰立即觀看】

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。