【港元定存】1年港元定存息最高1.8厘 不敵綠債2.5厘墊底息

▲ 迎戰綠債突擊，本周暫僅得眾安(ZA Bank)及大新加港元定期存款息。

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雖然港元定期存款在過去1個多月已大幅加息，猶記得2月底原本綠色債券 （新上市編號：04252） 擬推售，當時1年期港元定存息最高只是1.05厘，其後礙於第5波疫情爆發，綠債被逼緊急煞停。事隔約個半月，如今1年期港元定存最高息已達1.8厘，但仍遠低於綠債2.5厘的墊底息。上商的專家建議，散戶值得申購5手（每手1萬元）綠債。業界且針對手頭欠鬆動的投資者，提醒宜採3大招善用閒資。

（1）登「6」客應留力：因財政司司長陳茂波日前已預告，今年再推150億元的銀債，若效法去年把認購年齡從65歲、降至60歲，而墊底息又有3厘，息率較綠債的2.5厘保底息吸引，老友記手持1手長者iBond，3年穩袋900元利息，較綠債全期派息750億元，多賺150元。

（2）資金緊絀者可不費分文認購綠債：早前包括富途、耀才 （01428） 、雲鋒金融 （00376） 旗下雲鋒證券等券商，爭相推零成本借孖展抽綠債，暫未悉條款是否維持，例如陸金所早前公布最多抽4手、華盛證券限抽5手、輝立更允抽8手。

市料券商一般容許申請人及至分貨日才悉數繳款，如借8萬元入飛抽綠債，最終只分到1手，屆時才須繳付1萬多元，不似銀行會即時凍結款項，或鎖資約大半個月，待綠債分派才退款。

陳茂波：零售綠債料月底前接受認購【下一頁】

投資者可利用騰出的資金，先開立短存賺息，如高息王集友提供7天港元定存有5.8厘年息，又或短炒股票等。

致富證券董事暨證券部主管郭家安今早回應本報查詢指，暫擬為新客抽1手綠債提供全免着數，但詳情有待落實。

（3）以新換舊：手頭欠鬆動的投資者若持有iBond （04246） ，不妨善價而沽，套現所得轉吼綠債，因後者的墊底息有2.5厘，較iBond高0.5厘。再者，綠債將於港交所 （00388） 掛牌，市場人士基於ESG（環境、社會及管冶）基金盛行，憧憬吸引不少綠色產品追捧，令其交投或較iBond更活躍，將來散戶欲中途離場沽綠債，博造價或較高，除笨有精。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，由於綠債風險較低、息率吸引、又可支持可持續發展，加上最近股票市場和投資環境波動，料綠債認購反應理想，建議申請5手。

零售綠債保底息加至2.5厘、全期最低派息多150元【下一頁】

此外，面對綠債突擊，兩中小行加定存息，包括眾安（ZA Bank）今天新推3個月港元定存享6.8厘破頂年息，但只限全新客戶的首兩萬元，在現有3個月年息0.4厘再加6.4厘，賺息約340元。大新 （02356） 昨加港元定存息，上調半年期年息0.1厘至0.8厘。

而綜觀4月至今，暫有8間大小行加港元定存息，包括滙豐（HSBC）、中銀香港（02388、渣打香港 （02888） 、恒生 （00011） 、工銀亞洲、建行亞洲、平保 （02318） 旗下虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）及交銀香港。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪