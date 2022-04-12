  • 30°C
香港時間 : 2022412日 (二) 16:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【港元定存】1年港元定存息最高1.8厘 不敵綠債2.5厘墊底息

15:52 2022/04/12

分享：

分享：

迎戰綠債突擊，本周暫僅得眾安(ZA Bank)及大新加港元定期存款息。

    點擊圖片放大
    +20
    +19

雖然港元定期存款在過去1個多月已大幅加息，猶記得2月底原本綠色債券 （新上市編號：04252） 擬推售，當時1年期港元定存息最高只是1.05厘，其後礙於第5波疫情爆發，綠債被逼緊急煞停。事隔約個半月，如今1年期港元定存最高息已達1.8厘，但仍遠低於綠債2.5厘的墊底息。上商的專家建議，散戶值得申購5手（每手1萬元）綠債。業界且針對手頭欠鬆動的投資者，提醒宜採3大招善用閒資。

（1）登「6」客應留力：因財政司司長陳茂波日前已預告，今年再推150億元的銀債，若效法去年把認購年齡從65歲、降至60歲，而墊底息又有3厘，息率較綠債的2.5厘保底息吸引，老友記手持1手長者iBond，3年穩袋900元利息，較綠債全期派息750億元，多賺150元。

（2）資金緊絀者可不費分文認購綠債：早前包括富途、耀才 （01428） 、雲鋒金融 （00376） 旗下雲鋒證券等券商，爭相推零成本借孖展抽綠債，暫未悉條款是否維持，例如陸金所早前公布最多抽4手、華盛證券限抽5手、輝立更允抽8手。

市料券商一般容許申請人及至分貨日才悉數繳款，如借8萬元入飛抽綠債，最終只分到1手，屆時才須繳付1萬多元，不似銀行會即時凍結款項，或鎖資約大半個月，待綠債分派才退款。

陳茂波：零售綠債料月底前接受認購【下一頁

投資者可利用騰出的資金，先開立短存賺息，如高息王集友提供7天港元定存有5.8厘年息，又或短炒股票等。

致富證券董事暨證券部主管郭家安今早回應本報查詢指，暫擬為新客抽1手綠債提供全免着數，但詳情有待落實。

（3）以新換舊：手頭欠鬆動的投資者若持有iBond （04246） ，不妨善價而沽，套現所得轉吼綠債，因後者的墊底息有2.5厘，較iBond高0.5厘。再者，綠債將於港交所 （00388） 掛牌，市場人士基於ESG（環境、社會及管冶）基金盛行，憧憬吸引不少綠色產品追捧，令其交投或較iBond更活躍，將來散戶欲中途離場沽綠債，博造價或較高，除笨有精。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，由於綠債風險較低、息率吸引、又可支持可持續發展，加上最近股票市場和投資環境波動，料綠債認購反應理想，建議申請5手。

零售綠債保底息加至2.5厘、全期最低派息多150元【下一頁

此外，面對綠債突擊，兩中小行加定存息，包括眾安（ZA Bank）今天新推3個月港元定存享6.8厘破頂年息，但只限全新客戶的首兩萬元，在現有3個月年息0.4厘再加6.4厘，賺息約340元。大新 （02356） 昨加港元定存息，上調半年期年息0.1厘至0.8厘。

而綜觀4月至今，暫有8間大小行加港元定存息，包括滙豐（HSBC）、中銀香港（02388、渣打香港 （02888） 、恒生 （00011） 、工銀亞洲、建行亞洲、平保 （02318） 旗下虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）及交銀香港。

【ET財智Talk】晉達特約：危機再加轉機　天然資源投資新格局

更多【高息定存】文章

相關文章：【紐元定存】紐元定存息最高10厘 花旗料紐央行下周加息

【港元定存】半年港元定存最高1.5厘 大戶賺盡逾37萬利息

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

陳茂波 債券 綠色債券 虛擬銀行 大新銀行（02356） 眾安銀行 港元定期存款 定期存款

下一篇文章

【港元定存】港元定存最高5.8厘 跑贏綠債2.5厘包底息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】半年港元定存最高1.5厘 大戶賺盡逾37萬利息
【港元定存】半年港元定存最高1.5厘 大戶賺盡逾37萬利息
【ESG】首季冠軍ESG基金 逆市彈升5%
【ESG】首季冠軍ESG基金 逆市彈升5%
【港元定存】港元定存最高5.8厘 跑贏綠債2.5厘包底息
【港元定存】港元定存最高5.8厘 跑贏綠債2.5厘包底息
【紐元定存】紐元定存息最高10厘 花旗料紐央行下周加息
【紐元定存】紐元定存息最高10厘 花旗料紐央行下周加息
【港元定期存款】滙豐渣打罕有鬥加息　1年港元定存最高1.8厘
【港元定期存款】滙豐渣打罕有鬥加息　1年港元定存最高1.8厘
【港元定存】中資行推1年港元定存1.5厘息快閃計劃 問鼎1年期第2大高息
【港元定存】中資行推1年港元定存1.5厘息快閃計劃 問鼎1年期第2大高息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款