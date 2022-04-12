▲ 【名家看法】信安資管陳曉蓉：聯儲局縮表料持續2至3年、不明朗因素持續 降股票展望至中性

市場對美國聯儲局5月加息半厘的預期升溫，信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉認為，5月份聯儲局議息會議較大機會加息50點子，若6月同樣加息50點子，上半年利率便有機會上調1.25厘，年底或升至2.25至2.5厘。她指，市場焦點亦落在聯儲局開始縮減資產負債表，目前共識是每月約950億美元，亦即是600億美元的美國國債和350億美元的按揭抵押證券（MBS），這個縮表的速度比該行最初預期的還要快。

陳曉蓉稱，第二季投資市場尤其是風險資產的波動有機會持續，加上其他不明朗因素，例如俄烏戰爭對於通脹的影響，因此對股票的短期展望下調至中性。

聯儲局縮表每個月最多950億美元

她預期，聯儲局縮表一開始會以被動方式進行，即聯儲局將允許每個月最多950億美元的債券到期，其餘部分進行再投資，但一段時間後，聯儲局很有可能會直接出售MBS，以減少當局持有的MBS，若美國經濟未有陷入衰退，整個縮表計劃可能會持續兩到三年。

「以目前的縮減速度推算，到2024年，聯局資產負債表的規模最終可能會降至6萬億美元以下，將會是對上一次2017至2019年縮表計劃時規模的約兩倍。」

若內地疫情未能在4月受控 全年經濟增速或拖慢0.5個百分點

內地疫情進一步擴大，上海繼續是重災區。陳曉蓉稱，內地堅持動態清零的方針，加上外部環境不明朗，有機會打擊內地的消費及出口，經濟面對的內外壓力較大，若疫情未能在4月受控，或個別重要的經濟城市封鎖時間延長，對經濟的影響將會更大，全年經濟增速或拖慢0.5個百分點，故穩增長措施將來得更重要，預期內地有機會大規模增加基建投資，人民銀行降準減息的呼聲亦愈來愈高。

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