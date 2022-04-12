【烏克蘭戰爭】烏指控俄軍 於馬里烏波爾使用化武

烏克蘭港口城市馬里烏波爾遭到俄軍圍困，市長更稱當地已有過萬平民死亡。烏克蘭當局指控俄軍於馬里烏波爾動用化學武器，導致烏軍及當地平民患上呼吸道疾病。

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烏克蘭亞速營周一（11日）於通訊程式Telegram發文，指控俄軍在馬里烏波爾（Mariupol）使用無人機，針對烏克蘭平民及軍隊投放來源不明的有毒物質，透露這些物質使受害者患有呼吸衰竭等疾病。

亞速營創辦人Andrei Biletsky指，有3人受到有毒物質的影響，有明顯的軍事用化學品中毒跡象，但形容並無造成災難性後果。

烏克蘭內政部長幕僚Anton Gerashchenko也在Twitter發文，指控俄軍在馬里烏波爾用化學武器對付烏克蘭人，批評俄羅斯公開挑戰人類的所有底線。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周一則警告烏克蘭民眾，指俄羅斯可能已在馬里烏波爾使用化武，稱烏克蘭當局會認真應對。

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美國國防部發言人柯比（John Kirby）發表聲明，稱美國現階段無法證實有關俄軍於馬里烏波爾使用化武的消息。但他指華府一直憂慮俄軍或於烏克蘭使用與化學劑混合的催淚彈等化學物。

英國外相卓慧思（Liz Truss）指，俄軍可能在襲擊馬里烏波爾期間使用化學武器，稱英國政府正與夥伴緊急合作以核實細節。

至於俄羅斯一直否認曾在入侵烏克蘭期間犯下任何戰爭罪。

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責任編輯：鄭錦玲