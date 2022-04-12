【職場熱話】打工仔轉新工2個月 深感「中伏」工作量大兼受氣 考慮裸辭卻怕無法養家

若你在轉了新工後才發現工作並不適合自己又會否考慮立即辭職呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己轉了新工2個月後，發現工作壓力十分大，不但要經常加班，而且十分受氣，深感「中伏」，他考慮辭職，但又害怕現時找工難，於是向網民詢問意見。

樓主指，他在轉了新工2個月後發現，其工作量十分大，即使老闆知道他應付不來也不會管，只會在工作還未做好時不斷的責罵他，而他最近每晚也加班至1、2點，即使假期也要工作，但他仍被老闆責罵，他現時有考慮辭職，但因要養家，害怕在「裸辭」後未能找到工作，但他現時忙得連工也沒時間找，於是他向網民詢問該捱夠一年才走還是立即走才好。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「我上一份超「伏」的工作捱了2年。」，「 要看看你是甚麼情況，若你本身有多年工作經驗應該也不怕沒有人請。」，也有人指，「趁還未過試用期快些走吧！」。

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另有網民指，「 若人工高便捱一下吧，但若人工低便轉工。」，「 快些走吧，盡量縮短空白期，然後全力面試。」。

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責任編輯：關海儀